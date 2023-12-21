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Силуанов исполнит желание нижегородской девочки в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 21.12.2023
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14:15 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/elka-1917203808.html
Силуанов исполнит желание нижегородской девочки в рамках "Елки желаний"
Силуанов исполнит желание нижегородской девочки в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 21.12.2023
Силуанов исполнит желание нижегородской девочки в рамках "Елки желаний"
Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечту девочки Таисии из Нижнего Новгорода - подарить ей миксер. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:15
2023-12-21T14:15
общество
нижний новгород
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
елка желаний
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечту девочки Таисии из Нижнего Новгорода - подарить ей миксер. "Нижегородская область, город Нижний Новгород. Таисия, 17 лет, пожелание - миксер. Судя по всему, Таисия любит готовить, любит, может быть, и выпечку тоже. Пожелание о миксере, мне кажется, - очень здорово. Под Новый год все желания сбываются", - прокомментировал желание девочки министр. Глава Минфина добавил, что сам любит сладости и надеется, что и его желание тоже сбудется: "На новом миксере Таисия что-нибудь сделает вкусненькое, и мы вместе попробуем". "Поэтому с удовольствием исполню желание Таисии", - заключил Силуанов. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7950 заветных желаний.
https://ria.ru/20231218/mechta-1916585523.html
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общество, нижний новгород, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), елка желаний
Общество, Нижний Новгород, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Елка желаний
Силуанов исполнит желание нижегородской девочки в рамках "Елки желаний"

Силуанов исполнит желание девочки из Нижнего Новгорода в рамках "Елки желаний"

Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции "Елка желаний". Кадр видео
Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции Елка желаний. Кадр видео
Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции "Елка желаний". Кадр видео
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечту девочки Таисии из Нижнего Новгорода - подарить ей миксер.
«
"Нижегородская область, город Нижний Новгород. Таисия, 17 лет, пожелание - миксер. Судя по всему, Таисия любит готовить, любит, может быть, и выпечку тоже. Пожелание о миксере, мне кажется, - очень здорово. Под Новый год все желания сбываются", - прокомментировал желание девочки министр.
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Лавров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
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Глава Минфина добавил, что сам любит сладости и надеется, что и его желание тоже сбудется: "На новом миксере Таисия что-нибудь сделает вкусненькое, и мы вместе попробуем".
«
"Поэтому с удовольствием исполню желание Таисии", - заключил Силуанов.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7950 заветных желаний.
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ОбществоНижний НовгородАнтон СилуановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Елка желаний
 
 
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