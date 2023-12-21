https://ria.ru/20231221/elka-1917203808.html

Силуанов исполнит желание нижегородской девочки в рамках "Елки желаний"

Силуанов исполнит желание нижегородской девочки в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 21.12.2023

Силуанов исполнит желание нижегородской девочки в рамках "Елки желаний"

Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечту девочки Таисии из Нижнего Новгорода - подарить ей миксер. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:15

2023-12-21T14:15

2023-12-21T14:15

общество

нижний новгород

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

елка желаний

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечту девочки Таисии из Нижнего Новгорода - подарить ей миксер. "Нижегородская область, город Нижний Новгород. Таисия, 17 лет, пожелание - миксер. Судя по всему, Таисия любит готовить, любит, может быть, и выпечку тоже. Пожелание о миксере, мне кажется, - очень здорово. Под Новый год все желания сбываются", - прокомментировал желание девочки министр. Глава Минфина добавил, что сам любит сладости и надеется, что и его желание тоже сбудется: "На новом миксере Таисия что-нибудь сделает вкусненькое, и мы вместе попробуем". "Поэтому с удовольствием исполню желание Таисии", - заключил Силуанов. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7950 заветных желаний.

https://ria.ru/20231218/mechta-1916585523.html

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общество, нижний новгород, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), елка желаний