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Россия готова нарастить объемы экспорта зерна в Тунис, заявил Лавров - РИА Новости, 21.12.2023
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14:55 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/eksport-1917217652.html
Россия готова нарастить объемы экспорта зерна в Тунис, заявил Лавров
Россия готова нарастить объемы экспорта зерна в Тунис, заявил Лавров - РИА Новости, 21.12.2023
Россия готова нарастить объемы экспорта зерна в Тунис, заявил Лавров
Россия готова к увеличению объема экспорта зерна в Тунис, где проявляют интерес к расширению поставок, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:55
2023-12-21T14:55
экономика
россия
тунис (страна)
сергей лавров
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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости. Россия готова к увеличению объема экспорта зерна в Тунис, где проявляют интерес к расширению поставок, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции, Лавров отметил, что Тунис заинтересован в расширении поставок зерна из России. "Мы, как вы знаете, к этому готовы благодаря и труду наших аграриев, и погодным условиям у нас второй год подряд, даже третий год подряд очень высокий урожай. Не такой рекордный, как в прошлом году, но позволяющий нам обеспечить экспорт практически в рекордных объемах прошлого года", - сказал Лавров. Накануне Лавров посетил Марокко, где в городе Марракеш прошло заседание Российско-арабского форума сотрудничества. Затем он прилетел в Тунис с деловым визитом.
https://ria.ru/20231217/zerno-1916306738.html
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экономика, россия, тунис (страна), сергей лавров
Экономика, Россия, Тунис (страна), Сергей Лавров
Россия готова нарастить объемы экспорта зерна в Тунис, заявил Лавров

Лавров: Россия готова к увеличению объема экспорта зерна в Тунис

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости. Россия готова к увеличению объема экспорта зерна в Тунис, где проявляют интерес к расширению поставок, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции, Лавров отметил, что Тунис заинтересован в расширении поставок зерна из России.
"Мы, как вы знаете, к этому готовы благодаря и труду наших аграриев, и погодным условиям у нас второй год подряд, даже третий год подряд очень высокий урожай. Не такой рекордный, как в прошлом году, но позволяющий нам обеспечить экспорт практически в рекордных объемах прошлого года", - сказал Лавров.
Накануне Лавров посетил Марокко, где в городе Марракеш прошло заседание Российско-арабского форума сотрудничества. Затем он прилетел в Тунис с деловым визитом.
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