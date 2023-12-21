https://ria.ru/20231221/eksport-1917217652.html

Россия готова нарастить объемы экспорта зерна в Тунис, заявил Лавров

Россия готова нарастить объемы экспорта зерна в Тунис, заявил Лавров - РИА Новости, 21.12.2023

Россия готова нарастить объемы экспорта зерна в Тунис, заявил Лавров

Россия готова к увеличению объема экспорта зерна в Тунис, где проявляют интерес к расширению поставок, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:55

2023-12-21T14:55

2023-12-21T14:55

экономика

россия

тунис (страна)

сергей лавров

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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости. Россия готова к увеличению объема экспорта зерна в Тунис, где проявляют интерес к расширению поставок, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции, Лавров отметил, что Тунис заинтересован в расширении поставок зерна из России. "Мы, как вы знаете, к этому готовы благодаря и труду наших аграриев, и погодным условиям у нас второй год подряд, даже третий год подряд очень высокий урожай. Не такой рекордный, как в прошлом году, но позволяющий нам обеспечить экспорт практически в рекордных объемах прошлого года", - сказал Лавров. Накануне Лавров посетил Марокко, где в городе Марракеш прошло заседание Российско-арабского форума сотрудничества. Затем он прилетел в Тунис с деловым визитом.

https://ria.ru/20231217/zerno-1916306738.html

россия

тунис (страна)

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экономика, россия, тунис (страна), сергей лавров