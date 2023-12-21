https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917230856.html
Путин назвал главные цели развития экономики
Путин назвал главные цели развития экономики - РИА Новости, 21.12.2023
Путин назвал главные цели развития экономики
Все решения и действия российских властей по развитию экономики объединены главной целью - сбережением народа и повышением его благосостояния, заявил президент... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:31
2023-12-21T15:31
2023-12-21T15:51
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все решения и действия российских властей по развитию экономики объединены главной целью - сбережением народа и повышением его благосостояния, заявил президент России Владимир Путин."Все наши решения и действия по развитию экономики и созданию новых рабочих мест, благоустройству городов и поселков, улучшению экологии, развитию системы здравоохранения, образования, культуры, занятий спортом объединены главной целью - это сбережение нашего народа, повышение благополучия российских семей, семей с детьми, конечно, прежде всего", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20231221/prodolzhitelnost-1917238671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал главные цели развития экономики
Путин: главной целью развития экономики является сбережение народа