https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917230856.html

Путин назвал главные цели развития экономики

Путин назвал главные цели развития экономики - РИА Новости, 21.12.2023

Путин назвал главные цели развития экономики

Все решения и действия российских властей по развитию экономики объединены главной целью - сбережением народа и повышением его благосостояния, заявил президент... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:31

2023-12-21T15:31

2023-12-21T15:51

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916346455_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_f014a4751a2c557c82bfccfbde22b2fe.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все решения и действия российских властей по развитию экономики объединены главной целью - сбережением народа и повышением его благосостояния, заявил президент России Владимир Путин."Все наши решения и действия по развитию экономики и созданию новых рабочих мест, благоустройству городов и поселков, улучшению экологии, развитию системы здравоохранения, образования, культуры, занятий спортом объединены главной целью - это сбережение нашего народа, повышение благополучия российских семей, семей с детьми, конечно, прежде всего", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20231221/prodolzhitelnost-1917238671.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин