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В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка - РИА Новости, 21.12.2023
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21:10 21.12.2023 (обновлено: 21:15 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/dtp-1917350496.html
В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка
В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка - РИА Новости, 21.12.2023
В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка
Пять человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Ростовской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:10
2023-12-21T21:15
происшествия
авто
ростовская область
россия
volkswagen touareg
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.Авария произошла около 18.20 мск четверга на 153-м километре автодороги "Ростов-Ставрополь". Водитель Volkswagen Polo, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем МАН в составе полуприцепа. "В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Volkswagen и его пассажиры 2015, 2013, 1991 года рождения. Пассажир 2009 года рождения была доставлена в медицинское учреждение, где в последствии скончалась от полученных травм", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231220/dtp-1916877324.html
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происшествия, авто, ростовская область, россия, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Ростовская область, Россия, Volkswagen Touareg
В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка

В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Авария произошла около 18.20 мск четверга на 153-м километре автодороги "Ростов-Ставрополь". Водитель Volkswagen Polo, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем МАН в составе полуприцепа.
«
"В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Volkswagen и его пассажиры 2015, 2013, 1991 года рождения. Пассажир 2009 года рождения была доставлена в медицинское учреждение, где в последствии скончалась от полученных травм", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияАвтоРостовская областьРоссияVolkswagen Touareg
 
 
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