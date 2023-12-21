https://ria.ru/20231221/dtp-1917350496.html
В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка
В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка - РИА Новости, 21.12.2023
В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка
Пять человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Ростовской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:10
2023-12-21T21:10
2023-12-21T21:15
происшествия
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ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.Авария произошла около 18.20 мск четверга на 153-м километре автодороги "Ростов-Ставрополь". Водитель Volkswagen Polo, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем МАН в составе полуприцепа. "В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Volkswagen и его пассажиры 2015, 2013, 1991 года рождения. Пассажир 2009 года рождения была доставлена в медицинское учреждение, где в последствии скончалась от полученных травм", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ростовская область, россия, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Ростовская область, Россия, Volkswagen Touareg
В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка
В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка