https://ria.ru/20231221/dtp-1917350496.html

В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка

В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка - РИА Новости, 21.12.2023

В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка

Пять человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Ростовской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:10

2023-12-21T21:10

2023-12-21T21:15

происшествия

авто

ростовская область

россия

volkswagen touareg

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.Авария произошла около 18.20 мск четверга на 153-м километре автодороги "Ростов-Ставрополь". Водитель Volkswagen Polo, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем МАН в составе полуприцепа. "В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Volkswagen и его пассажиры 2015, 2013, 1991 года рождения. Пассажир 2009 года рождения была доставлена в медицинское учреждение, где в последствии скончалась от полученных травм", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231220/dtp-1916877324.html

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ростовская область, россия, volkswagen touareg