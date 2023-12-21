https://ria.ru/20231221/dtp-1917204547.html

Под Калининградом произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие

Под Калининградом произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.12.2023

Под Калининградом произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:19

2023-12-21T14:19

2023-12-21T14:23

происшествия

калининград

советск

гусев

авто

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КАЛИНИНГРАД, 21 дек — РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По предварительным данным, на трассе Советск - Гусев водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом. "В результате аварии водитель и пассажир легковушки в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме того, 7 пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения в виде ушибов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231221/dtp-1917191114.html

калининград

советск

гусев

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происшествия, калининград, советск, гусев, авто