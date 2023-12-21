Рейтинг@Mail.ru
Под Калининградом произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 21.12.2023 (обновлено: 14:23 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/dtp-1917204547.html
Под Калининградом произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
Под Калининградом произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.12.2023
Под Калининградом произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:19
2023-12-21T14:23
происшествия
калининград
советск
гусев
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917204827_78:0:2542:1386_1920x0_80_0_0_da84f4b715771692279cde8e12d67b29.png
КАЛИНИНГРАД, 21 дек — РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По предварительным данным, на трассе Советск - Гусев водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом. "В результате аварии водитель и пассажир легковушки в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме того, 7 пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения в виде ушибов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231221/dtp-1917191114.html
калининград
советск
гусев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917204827_531:0:2379:1386_1920x0_80_0_0_eb9b7db76457a30819a1a47a24369ac9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, советск, гусев, авто
Происшествия, Калининград, Советск, Гусев, Авто
Под Калининградом произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие

Под Калининградом девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

© МВД 39/TelegramМесто ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Калининградской области. 21 декабря 2023
Место ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Калининградской области. 21 декабря 2023
© МВД 39/Telegram
Место ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Калининградской области. 21 декабря 2023
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 21 дек — РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, на трассе Советск - Гусев водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом.
«
"В результате аварии водитель и пассажир легковушки в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме того, 7 пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения в виде ушибов", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием 16 автомобилей в Дагестане. Кадр видео очевидца
В Дагестане произошло ДТП с участием 16 автомобилей
Вчера, 13:29
 
ПроисшествияКалининградСоветскГусевАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала