https://ria.ru/20231221/dtp-1917204547.html
Под Калининградом произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
Под Калининградом произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.12.2023
Под Калининградом произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:19
2023-12-21T14:19
2023-12-21T14:23
происшествия
калининград
советск
гусев
авто
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек — РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По предварительным данным, на трассе Советск - Гусев водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом. "В результате аварии водитель и пассажир легковушки в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме того, 7 пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения в виде ушибов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231221/dtp-1917191114.html
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происшествия, калининград, советск, гусев, авто
Происшествия, Калининград, Советск, Гусев, Авто
Под Калининградом произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
Под Калининградом девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом