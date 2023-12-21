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В Дагестане произошло ДТП с участием 16 автомобилей
В Дагестане произошло ДТП с участием 16 автомобилей - РИА Новости, 21.12.2023
В Дагестане произошло ДТП с участием 16 автомобилей
Шестнадцать автомобилей столкнулись на федеральной автодороге "Кавказ" в Дагестане, в результате ДТП погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:29
2023-12-21T13:29
2023-12-21T13:33
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 21 дек - РИА Новости. Шестнадцать автомобилей столкнулись на федеральной автодороге "Кавказ" в Дагестане, в результате ДТП погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МВД республики."Сегодня, 21 декабря 2023 года, примерно в 8.30 (мск), на 781-м километре ФАД "Кавказ" в Кумторкалинском районе произошло столкновение 16 автомобилей… В результате ДТП пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что предварительные причины ДТП – туман, несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции до впереди движущихся машин.
РИА Новости
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происшествия
В Дагестане произошло ДТП с участием 16 автомобилей
В Дагестане произошло ДТП с участием 16 автомобилей, никто не пострадал
МАХАЧКАЛА, 21 дек - РИА Новости.
Шестнадцать автомобилей столкнулись на федеральной автодороге "Кавказ" в Дагестане, в результате ДТП погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе
МВД республики.
"Сегодня, 21 декабря 2023 года, примерно в 8.30 (мск), на 781-м километре ФАД "Кавказ" в Кумторкалинском районе произошло столкновение 16 автомобилей… В результате ДТП пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительные причины ДТП – туман, несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции до впереди движущихся машин.