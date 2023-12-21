https://ria.ru/20231221/dtp-1917131748.html
В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека
В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека - РИА Новости, 21.12.2023
В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека
ДТП на трассе в Омской области привело к гибели двух человек, еще двое - также мать с ребенком - получили травмы, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T08:44
2023-12-21T08:44
2023-12-21T09:16
происшествия
авто
омская область
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ОМСК, 21 дек - РИА Новости. ДТП на трассе в Омской области привело к гибели двух человек, еще двое - также мать с ребенком - получили травмы, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Смертельная авария произошла в 8.20 (5.20 Мск) на 9-м километре на трассе Марьяновка–Шербакуль в Омской области. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, личность которого пока не установлена, выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota, за рулем которой была 39-летняя женщина. "В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа от полученных травм скончались на месте ДТП, водитель Toyota и ее несовершеннолетний пассажир госпитализированы", - пояснили в пресс-службе. Обстоятельства аварии уточняются.
https://ria.ru/20231220/dtp-1917073840.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омская область
Происшествия, Авто, Омская область
В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека
В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека, еще двое пострадали
ОМСК, 21 дек - РИА Новости.
ДТП на трассе в Омской области привело к гибели двух человек, еще двое - также мать с ребенком - получили травмы, рассказали
в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла в 8.20 (5.20 Мск) на 9-м километре на трассе Марьяновка–Шербакуль в Омской области. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, личность которого пока не установлена, выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota, за рулем которой была 39-летняя женщина.
"В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа от полученных травм скончались на месте ДТП, водитель Toyota и ее несовершеннолетний пассажир госпитализированы", - пояснили в пресс-службе.
Обстоятельства аварии уточняются.
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