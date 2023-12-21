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В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека - РИА Новости, 21.12.2023
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08:44 21.12.2023 (обновлено: 09:16 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/dtp-1917131748.html
В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека
В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека - РИА Новости, 21.12.2023
В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека
ДТП на трассе в Омской области привело к гибели двух человек, еще двое - также мать с ребенком - получили травмы, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T08:44
2023-12-21T09:16
происшествия
авто
омская область
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ОМСК, 21 дек - РИА Новости. ДТП на трассе в Омской области привело к гибели двух человек, еще двое - также мать с ребенком - получили травмы, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Смертельная авария произошла в 8.20 (5.20 Мск) на 9-м километре на трассе Марьяновка–Шербакуль в Омской области. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, личность которого пока не установлена, выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota, за рулем которой была 39-летняя женщина. "В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа от полученных травм скончались на месте ДТП, водитель Toyota и ее несовершеннолетний пассажир госпитализированы", - пояснили в пресс-службе. Обстоятельства аварии уточняются.
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происшествия, авто, омская область
Происшествия, Авто, Омская область
В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека

В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека, еще двое пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Омской области/TelegramМесто ДТП на трассе в Омской области
Место ДТП на трассе в Омской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Госавтоинспекция Омской области/Telegram
Место ДТП на трассе в Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 21 дек - РИА Новости. ДТП на трассе в Омской области привело к гибели двух человек, еще двое - также мать с ребенком - получили травмы, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла в 8.20 (5.20 Мск) на 9-м километре на трассе Марьяновка–Шербакуль в Омской области. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, личность которого пока не установлена, выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota, за рулем которой была 39-летняя женщина.
"В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа от полученных травм скончались на месте ДТП, водитель Toyota и ее несовершеннолетний пассажир госпитализированы", - пояснили в пресс-службе.
Обстоятельства аварии уточняются.
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