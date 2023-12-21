https://ria.ru/20231221/dron-1917363258.html

Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал

Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал - РИА Новости, 21.12.2023

Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Бердянску в Запорожской области, третий дрон упал на территории частного сектора, пострадавших нет,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T23:44

2023-12-21T23:44

2023-12-21T23:44

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782342607_0:78:3030:1782_1920x0_80_0_0_be0464c39088c3db96dffd28340e928a.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Бердянску в Запорожской области, третий дрон упал на территории частного сектора, пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что система ПВО отразила атаку ВСУ в районе Бердянска. "По уточненной информации о работе ПВО в городе Бердянск, два беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа сбиты на подлете к городу. Третий аппарат упал на территории частного сектора города Бердянска, где при столкновении с землей произошел взрыв. Повреждение получило жилое домовладение. По счастливой случайности, пострадавших нет", - сказали в оперативных службах.

https://ria.ru/20231221/bespilotnik-1917361782.html

бердянск

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бердянск, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины