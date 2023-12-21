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Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:44 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/dron-1917363258.html
Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал
Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал - РИА Новости, 21.12.2023
Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал
Средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Бердянску в Запорожской области, третий дрон упал на территории частного сектора, пострадавших нет,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T23:44
2023-12-21T23:44
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Бердянску в Запорожской области, третий дрон упал на территории частного сектора, пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что система ПВО отразила атаку ВСУ в районе Бердянска. "По уточненной информации о работе ПВО в городе Бердянск, два беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа сбиты на подлете к городу. Третий аппарат упал на территории частного сектора города Бердянска, где при столкновении с землей произошел взрыв. Повреждение получило жилое домовладение. По счастливой случайности, пострадавших нет", - сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20231221/bespilotnik-1917361782.html
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бердянск, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал

ПВО сбили два дрона ВСУ на подлете к Бердянску, третий упал

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Бердянску в Запорожской области, третий дрон упал на территории частного сектора, пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что система ПВО отразила атаку ВСУ в районе Бердянска.
«
"По уточненной информации о работе ПВО в городе Бердянск, два беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа сбиты на подлете к городу. Третий аппарат упал на территории частного сектора города Бердянска, где при столкновении с землей произошел взрыв. Повреждение получило жилое домовладение. По счастливой случайности, пострадавших нет", - сказали в оперативных службах.
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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