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Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал
Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал - РИА Новости, 21.12.2023
Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал
Средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Бердянску в Запорожской области, третий дрон упал на территории частного сектора, пострадавших нет,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T23:44
2023-12-21T23:44
2023-12-21T23:44
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Бердянску в Запорожской области, третий дрон упал на территории частного сектора, пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что система ПВО отразила атаку ВСУ в районе Бердянска. "По уточненной информации о работе ПВО в городе Бердянск, два беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа сбиты на подлете к городу. Третий аппарат упал на территории частного сектора города Бердянска, где при столкновении с землей произошел взрыв. Повреждение получило жилое домовладение. По счастливой случайности, пострадавших нет", - сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20231221/bespilotnik-1917361782.html
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бердянск, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал
ПВО сбили два дрона ВСУ на подлете к Бердянску, третий упал