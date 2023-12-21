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"Будет уроком": в США сделали Украине зловещее предупреждение - РИА Новости, 21.12.2023
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12:30 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/doverie-1917177372.html
"Будет уроком": в США сделали Украине зловещее предупреждение
"Будет уроком": в США сделали Украине зловещее предупреждение - РИА Новости, 21.12.2023
"Будет уроком": в США сделали Украине зловещее предупреждение
Украине нужно было вспомнить, как США вели себя в мировых конфликтах, прежде чем безоговорочно им доверять, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:30
2023-12-21T12:30
в мире
сша
джон кирби
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украине нужно было вспомнить, как США вели себя в мировых конфликтах, прежде чем безоговорочно им доверять, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Урок для них (Украины. — Прим. ред.) заключается в том, что из истории нужно извлекать смысл. &lt;…&gt; Если посмотреть, как США повели себя с афганцами, как США повели себя с курдами, что США сделали с катастрофой в Ливии, еще раньше с Вьетнамом &lt;…&gt;. Было вполне предсказуемо, что украинцев ждет та же участь", — отметил он.По мнению Хо, Украина столкнулась с непреодолимыми проблемами из-за неправильной политики правительства: страна потеряла огромное количество людей, а инфраструктура и производство разрушены."Это урок для Зеленского и его людей", — резюмировал бывший военный.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.
https://ria.ru/20231221/otvet-1917135263.html
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в мире, сша, джон кирби, украина, ливия
В мире, США, Джон Кирби, Украина, Ливия
"Будет уроком": в США сделали Украине зловещее предупреждение

Экс-морпех ВМС США Хо: Украине не стоило слепо доверять США

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек РИА Новости. Украине нужно было вспомнить, как США вели себя в мировых конфликтах, прежде чем безоговорочно им доверять, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Урок для них (Украины. — Прим. ред.) заключается в том, что из истории нужно извлекать смысл. <…> Если посмотреть, как США повели себя с афганцами, как США повели себя с курдами, что США сделали с катастрофой в Ливии, еще раньше с Вьетнамом <…>. Было вполне предсказуемо, что украинцев ждет та же участь", — отметил он.
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По мнению Хо, Украина столкнулась с непреодолимыми проблемами из-за неправильной политики правительства: страна потеряла огромное количество людей, а инфраструктура и производство разрушены.
"Это урок для Зеленского и его людей", — резюмировал бывший военный.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.
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