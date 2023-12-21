"Будет уроком": в США сделали Украине зловещее предупреждение
Экс-морпех ВМС США Хо: Украине не стоило слепо доверять США
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украине нужно было вспомнить, как США вели себя в мировых конфликтах, прежде чем безоговорочно им доверять, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Урок для них (Украины. — Прим. ред.) заключается в том, что из истории нужно извлекать смысл. <…> Если посмотреть, как США повели себя с афганцами, как США повели себя с курдами, что США сделали с катастрофой в Ливии, еще раньше с Вьетнамом <…>. Было вполне предсказуемо, что украинцев ждет та же участь", — отметил он.
По мнению Хо, Украина столкнулась с непреодолимыми проблемами из-за неправильной политики правительства: страна потеряла огромное количество людей, а инфраструктура и производство разрушены.
"Это урок для Зеленского и его людей", — резюмировал бывший военный.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.