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В Тверской области отремонтировали 500 километров дорог по нацпроекту - РИА Новости, 21.12.2023
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Тверская область
 
20:06 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/dorogi-1917338336.html
В Тверской области отремонтировали 500 километров дорог по нацпроекту
В Тверской области отремонтировали 500 километров дорог по нацпроекту - РИА Новости, 21.12.2023
В Тверской области отремонтировали 500 километров дорог по нацпроекту
В Тверской области в 2023 году отремонтировали 500 километров дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:06
2023-12-21T20:06
тверская область
общество
тверь
россия
торжок
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтировали 500 километров дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства. В общей сложности отремонтировано 66 объектов. "Реализация национального проекта позволила существенно увеличить объемы и темпы ремонта дорожной сети в Тверской области", - считает губернатор региона Игорь Руденя. Одно из ключевых направлений – обновление опорной сети региона, обеспечивающей пассажирский и грузовой трафик с соседними субъектами РФ. По итогам ремонтной кампании 2023 года завершены работы на ведущих объектах опорной сети: от Твери до Весьегонска, от Торжка до Осташкова, от Вышнего Волочка до Сонково через Максатиху и Бежецк. Продолжено приведение в нормативное состояние знаковых туристических маршрутов. В частности, начался ремонт дороги от Сергиева Посада до Калязина. В Нелидовском округе закончился ремонт дороги Березники – Хмелевка, ведущей к Центрально-Лесному государственному природному заповеднику. В Твери по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" работы проводились во всех районах города. В целом отремонтировали 17 объектов общей протяженностью 20 километров. Так, в Центральном районе провели ремонт одной из главных транспортных артерий – Тверского проспекта. На нем заменили дорожное покрытие, на тротуарах уложили гранитную брусчатку, модернизировали уличное освещение.
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общество, тверь, россия, торжок, игорь руденя
Тверская область, Общество, Тверь, Россия, Торжок, Игорь Руденя

В Тверской области отремонтировали 500 километров дорог по нацпроекту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочие проводят ремонт дорожного покрытия
Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтировали 500 километров дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В общей сложности отремонтировано 66 объектов.
«
"Реализация национального проекта позволила существенно увеличить объемы и темпы ремонта дорожной сети в Тверской области", - считает губернатор региона Игорь Руденя.
Одно из ключевых направлений – обновление опорной сети региона, обеспечивающей пассажирский и грузовой трафик с соседними субъектами РФ. По итогам ремонтной кампании 2023 года завершены работы на ведущих объектах опорной сети: от Твери до Весьегонска, от Торжка до Осташкова, от Вышнего Волочка до Сонково через Максатиху и Бежецк.
Продолжено приведение в нормативное состояние знаковых туристических маршрутов. В частности, начался ремонт дороги от Сергиева Посада до Калязина. В Нелидовском округе закончился ремонт дороги Березники – Хмелевка, ведущей к Центрально-Лесному государственному природному заповеднику.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Руденя: Тверская область динамично развивает туризм
Вчера, 19:11
В Твери по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" работы проводились во всех районах города. В целом отремонтировали 17 объектов общей протяженностью 20 километров. Так, в Центральном районе провели ремонт одной из главных транспортных артерий – Тверского проспекта. На нем заменили дорожное покрытие, на тротуарах уложили гранитную брусчатку, модернизировали уличное освещение.
 
Тверская областьОбществоТверьРоссияТоржокИгорь Руденя
 
 
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