https://ria.ru/20231221/dorogi-1917338336.html

В Тверской области отремонтировали 500 километров дорог по нацпроекту

В Тверской области отремонтировали 500 километров дорог по нацпроекту - РИА Новости, 21.12.2023

В Тверской области отремонтировали 500 километров дорог по нацпроекту

В Тверской области в 2023 году отремонтировали 500 километров дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:06

2023-12-21T20:06

2023-12-21T20:06

тверская область

общество

тверь

россия

торжок

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтировали 500 километров дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства. В общей сложности отремонтировано 66 объектов. "Реализация национального проекта позволила существенно увеличить объемы и темпы ремонта дорожной сети в Тверской области", - считает губернатор региона Игорь Руденя. Одно из ключевых направлений – обновление опорной сети региона, обеспечивающей пассажирский и грузовой трафик с соседними субъектами РФ. По итогам ремонтной кампании 2023 года завершены работы на ведущих объектах опорной сети: от Твери до Весьегонска, от Торжка до Осташкова, от Вышнего Волочка до Сонково через Максатиху и Бежецк. Продолжено приведение в нормативное состояние знаковых туристических маршрутов. В частности, начался ремонт дороги от Сергиева Посада до Калязина. В Нелидовском округе закончился ремонт дороги Березники – Хмелевка, ведущей к Центрально-Лесному государственному природному заповеднику. В Твери по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" работы проводились во всех районах города. В целом отремонтировали 17 объектов общей протяженностью 20 километров. Так, в Центральном районе провели ремонт одной из главных транспортных артерий – Тверского проспекта. На нем заменили дорожное покрытие, на тротуарах уложили гранитную брусчатку, модернизировали уличное освещение.

https://ria.ru/20231221/turizm-1917330488.html

тверь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тверь, россия, торжок, игорь руденя