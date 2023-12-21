В Тверской области отремонтировали 500 километров дорог по нацпроекту
Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия. Архивное фото
ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтировали 500 километров дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В общей сложности отремонтировано 66 объектов.
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"Реализация национального проекта позволила существенно увеличить объемы и темпы ремонта дорожной сети в Тверской области", - считает губернатор региона Игорь Руденя.
Одно из ключевых направлений – обновление опорной сети региона, обеспечивающей пассажирский и грузовой трафик с соседними субъектами РФ. По итогам ремонтной кампании 2023 года завершены работы на ведущих объектах опорной сети: от Твери до Весьегонска, от Торжка до Осташкова, от Вышнего Волочка до Сонково через Максатиху и Бежецк.
Продолжено приведение в нормативное состояние знаковых туристических маршрутов. В частности, начался ремонт дороги от Сергиева Посада до Калязина. В Нелидовском округе закончился ремонт дороги Березники – Хмелевка, ведущей к Центрально-Лесному государственному природному заповеднику.
В Твери по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" работы проводились во всех районах города. В целом отремонтировали 17 объектов общей протяженностью 20 километров. Так, в Центральном районе провели ремонт одной из главных транспортных артерий – Тверского проспекта. На нем заменили дорожное покрытие, на тротуарах уложили гранитную брусчатку, модернизировали уличное освещение.