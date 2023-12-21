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При обстреле травматологического центра в Донецке ранены четыре человека

При обстреле травматологического центра в Донецке ранены четыре человека - РИА Новости, 21.12.2023

При обстреле травматологического центра в Донецке ранены четыре человека

ВСУ обстреляли травматологический центр в Донецке, ранено четыре человека, среди пострадавших - и сотрудник центра, заявил журналистам исполняющий обязанности... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T00:19

2023-12-21T00:19

2023-12-21T00:19

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. ВСУ обстреляли травматологический центр в Донецке, ранено четыре человека, среди пострадавших - и сотрудник центра, заявил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. "В результате обстрела травматологического центра в Донецке со стороны ВСУ ранено четыре человека, среди которых один сотрудник Республиканского травматологического центра, он находится в операционной. Всего пострадало пять отделений медучреждения", - сказал Гарцев. На место происшествия также прибыл замминистра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий. Он отметил равнодушие со стороны множества других стран на фоне регулярных атак ВСУ на медицинских сотрудников. "К сожалению, охота на медицинских работников и организации продолжается. Удивляет спокойствие мирового сообщества в отношении преступных действий, которые совершает украинский нацистский режим в отношении наших медицинских организаций и нашей системы здравоохранения", - сказал Плутницкий. Гарцев, в свою очередь, также подчеркнул, что всего за 20 декабря в республике пострадали шесть медицинских работников. "Сегодня пострадали шесть медицинских работников. Был сброшен взрывоопасный предмет на машину скорой помощи, пострадали три медицинских работников, также водитель 25-й городской больницы попал под обстрел, и в Горловке пострадали санитар и санитарка", - сказал он. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, только за вторник украинские военные 26 раз обстреляли территорию республики, были повреждены 22 жилых домостроения и восемь объектов гражданской инфраструктуры, ранены 15 мирных жителей.

https://ria.ru/20231219/obstrel-1916821918.html

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, горловка, в мире