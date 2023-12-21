https://ria.ru/20231221/dollar-1917301896.html

Белоусов назвал курс доллара в 90 рублей приемлемым

Белоусов назвал курс доллара в 90 рублей приемлемым - РИА Новости, 21.12.2023

Белоусов назвал курс доллара в 90 рублей приемлемым

Курс доллара в районе 90 рублей является приемлемым для российских экспортеров и импортеров, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:28

2023-12-21T17:28

2023-12-21T17:28

экономика

андрей белоусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс доллара в районе 90 рублей является приемлемым для российских экспортеров и импортеров, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. "В целом, можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта. Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар, что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны", - сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20231214/putin-1915774775.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, андрей белоусов