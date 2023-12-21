https://ria.ru/20231221/dollar-1917301896.html
Белоусов назвал курс доллара в 90 рублей приемлемым
Белоусов назвал курс доллара в 90 рублей приемлемым - РИА Новости, 21.12.2023
Белоусов назвал курс доллара в 90 рублей приемлемым
Курс доллара в районе 90 рублей является приемлемым для российских экспортеров и импортеров, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:28
2023-12-21T17:28
2023-12-21T17:28
экономика
андрей белоусов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс доллара в районе 90 рублей является приемлемым для российских экспортеров и импортеров, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. "В целом, можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта. Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар, что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны", - сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20231214/putin-1915774775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей белоусов
Экономика, Андрей Белоусов
Белоусов назвал курс доллара в 90 рублей приемлемым
Белоусов назвал курс доллара в 90 рублей приемлемым для экспортеров и импортеров