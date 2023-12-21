https://ria.ru/20231221/dollar-1917126810.html

Курс доллара снизился до 90,91 рубля

Курс доллара снизился до 90,91 рубля - РИА Новости, 21.12.2023

Курс доллара снизился до 90,91 рубля

Курс рубля в начале торгов четверга повышается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 90,91 рубля, китайской – до 12,70 РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T07:18

2023-12-21T07:18

2023-12-21T07:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга повышается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 90,91 рубля, китайской – до 12,70 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижается на 5 копеек - до 90,91 рубля, юаня – на 4 копейки, до 12,70 рубля. По евро сделок расчетами "завтра" пока нет.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика