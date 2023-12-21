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Курс доллара снизился до 90,91 рубля
Курс доллара снизился до 90,91 рубля - РИА Новости, 21.12.2023
Курс доллара снизился до 90,91 рубля
Курс рубля в начале торгов четверга повышается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 90,91 рубля, китайской – до 12,70 РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T07:18
2023-12-21T07:18
2023-12-21T07:18
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга повышается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 90,91 рубля, китайской – до 12,70 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижается на 5 копеек - до 90,91 рубля, юаня – на 4 копейки, до 12,70 рубля. По евро сделок расчетами "завтра" пока нет.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс доллара снизился до 90,91 рубля
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 90,91 рубля
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга повышается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 90,91 рубля, китайской – до 12,70 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижается на 5 копеек - до 90,91 рубля, юаня – на 4 копейки, до 12,70 рубля.
По евро сделок расчетами "завтра" пока нет.