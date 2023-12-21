СК в Пензе завел дело после смерти девочки в поезде Тюмень — Адлер
СК в Пензе завел дело после смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки из организованной группы, ехавшей на поезде Тюмень - Адлер, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний. Позднее он уточнил, что на температуру пожаловались около 30 ребят. В администрации Сердобского района Пензенской области РИА Новости сообщили, что один ребенок скончался в поезде Тюмень - Адлер, его тело сняли в Сердобске.
"Следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования. По данным следствия, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень - Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
"Председатель Следственного комитета запросил у и.о. руководителя СУ по Пензенской области Игнатенкова В.В., а также у и.о. руководителя СУ по Саратовской области Костина Д.А. доклады о расследовании уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах", - отмечается в сообщении.