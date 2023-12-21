https://ria.ru/20231221/devochka-1917144710.html

СК в Пензе завел дело после смерти девочки в поезде Тюмень — Адлер

СК в Пензе завел дело после смерти девочки в поезде Тюмень — Адлер - РИА Новости, 21.12.2023

СК в Пензе завел дело после смерти девочки в поезде Тюмень — Адлер

Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки из организованной группы, ехавшей на поезде Тюмень - Адлер, сообщил... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:25

2023-12-21T10:25

2023-12-21T10:25

происшествия

тюмень

пензенская область

адлер

роман бусаргин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки из организованной группы, ехавшей на поезде Тюмень - Адлер, сообщил СК РФ в Telegram-канале. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний. Позднее он уточнил, что на температуру пожаловались около 30 ребят. В администрации Сердобского района Пензенской области РИА Новости сообщили, что один ребенок скончался в поезде Тюмень - Адлер, его тело сняли в Сердобске. "Следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования. По данным следствия, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень - Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ночь на четверг поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медиками детей госпитализировали в больницу Саратова, в связи с чем саратовские следователи проводят процессуальную проверку. "Председатель Следственного комитета запросил у и.о. руководителя СУ по Пензенской области Игнатенкова В.В., а также у и.о. руководителя СУ по Саратовской области Костина Д.А. доклады о расследовании уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231221/deti-1917141215.html

https://ria.ru/20231221/gripp-1917142568.html

тюмень

пензенская область

адлер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюмень, пензенская область, адлер, роман бусаргин, следственный комитет россии (ск рф)