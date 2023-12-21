https://ria.ru/20231221/deti-1917141215.html
Дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер, не проживают в Сочи
Дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер, не проживают в Сочи - РИА Новости, 21.12.2023
Дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер, не проживают в Сочи
Дети, которых сняли с поезда Тюмень-Адлер и доставили в саратовскую больницу, не проживают в Сочи, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:10
2023-12-21T10:10
2023-12-21T10:15
происшествия
сочи
саратовская область
краснодарский край
роман бусаргин
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СОЧИ, 21 дек – РИА Новости. Дети, которых сняли с поезда Тюмень-Адлер и доставили в саратовскую больницу, не проживают в Сочи, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что вечером 20 декабря организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень-Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Позднее губернатор уточнил, что по пути из лагеря на высокую температуру пожаловались 30 из 125 детей. "На месте инцидента нет детей из Сочи, прокуратура держит ситуацию на контроле", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что происшествие никак не связано с Адлером, о привязке ситуации к курорту говорит лишь название поезда.
https://ria.ru/20231215/otravlenie-1915984193.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, саратовская область, краснодарский край, роман бусаргин
Происшествия, Сочи, Саратовская область, Краснодарский край, Роман Бусаргин
Дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер, не проживают в Сочи
Дети из поезда Тюмень — Адлер, попавшие в больницу, не проживают в Сочи