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Дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер, не проживают в Сочи - РИА Новости, 21.12.2023
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10:10 21.12.2023 (обновлено: 10:15 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/deti-1917141215.html
Дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер, не проживают в Сочи
Дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер, не проживают в Сочи - РИА Новости, 21.12.2023
Дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер, не проживают в Сочи
Дети, которых сняли с поезда Тюмень-Адлер и доставили в саратовскую больницу, не проживают в Сочи, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:10
2023-12-21T10:15
происшествия
сочи
саратовская область
краснодарский край
роман бусаргин
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СОЧИ, 21 дек – РИА Новости. Дети, которых сняли с поезда Тюмень-Адлер и доставили в саратовскую больницу, не проживают в Сочи, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что вечером 20 декабря организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень-Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Позднее губернатор уточнил, что по пути из лагеря на высокую температуру пожаловались 30 из 125 детей. "На месте инцидента нет детей из Сочи, прокуратура держит ситуацию на контроле", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что происшествие никак не связано с Адлером, о привязке ситуации к курорту говорит лишь название поезда.
https://ria.ru/20231215/otravlenie-1915984193.html
сочи
саратовская область
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происшествия, сочи, саратовская область, краснодарский край, роман бусаргин
Происшествия, Сочи, Саратовская область, Краснодарский край, Роман Бусаргин
Дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер, не проживают в Сочи

Дети из поезда Тюмень — Адлер, попавшие в больницу, не проживают в Сочи

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СОЧИ, 21 дек – РИА Новости. Дети, которых сняли с поезда Тюмень-Адлер и доставили в саратовскую больницу, не проживают в Сочи, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что вечером 20 декабря организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень-Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Позднее губернатор уточнил, что по пути из лагеря на высокую температуру пожаловались 30 из 125 детей.
"На месте инцидента нет детей из Сочи, прокуратура держит ситуацию на контроле", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что происшествие никак не связано с Адлером, о привязке ситуации к курорту говорит лишь название поезда.
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ПроисшествияСочиСаратовская областьКраснодарский крайРоман Бусаргин
 
 
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