https://ria.ru/20231221/deti-1917113190.html

В Саратове госпитализировали более 100 детей с поезда Тюмень — Адлер

В Саратове госпитализировали более 100 детей с поезда Тюмень — Адлер - РИА Новости, 21.12.2023

В Саратове госпитализировали более 100 детей с поезда Тюмень — Адлер

Более 100 детей, возвращавшихся домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в саратовскую больницу из-за повышения... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T01:36

2023-12-21T01:36

2023-12-21T10:18

саратовская область

тюмень

саратов

роман бусаргин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917140507_0:243:1209:923_1920x0_80_0_0_4d94505e68f6d3b338efb9763ec76ed1.jpg

САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Более 100 детей, возвращавшихся домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в саратовскую больницу из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "Через Саратовскую область следует поезд Тюмень — Адлер. Организованной группой в сопровождении взрослых на нем едут 125 детей, отдыхавших в лагере. Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия. Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь", - написал глава региона.Он отметил, что учреждение полностью готово к приему пациентов, ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20231124/otravlenie-1911492166.html

саратовская область

тюмень

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратовская область, тюмень, саратов, роман бусаргин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия