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Боевики ВСУ бежали с опорного пункта под Артемовском - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:08 21.12.2023 (обновлено: 07:49 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/desantniki-1917119162.html
Боевики ВСУ бежали с опорного пункта под Артемовском
Боевики ВСУ бежали с опорного пункта под Артемовском - РИА Новости, 21.12.2023
Боевики ВСУ бежали с опорного пункта под Артемовском
Подразделение ивановских десантников из Южной группировки войск взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T04:08
2023-12-21T07:49
специальная военная операция на украине
россия
артемовский
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Подразделение ивановских десантников из Южной группировки войск взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны.&quot;На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска&quot;, - заявили в ведомстве.Проведя разведку украинских позиций с воздуха, десантники раскрыли места расположения основных огневых средств противника и пункты управления."В дальнейшем артиллерия соединения нанесла огневое поражение, подавив основные огневые средства боевиков и нарушив их систему управления", - отметили в Минобороны.После артударов оставшиеся цели уничтожили расчеты FPV-дронов."Десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, после чего провели полную зачистку опорного пункта. Противник бежал, бросив своих раненых и убитых", - добавили в Минобороны.Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20231221/spetsoperatsiya-1917118655.html
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россия, артемовский, донбасс, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовский, Донбасс, Вооруженные силы Украины, В мире
Боевики ВСУ бежали с опорного пункта под Артемовском

Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском в Донбассе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Подразделение ивановских десантников из Южной группировки войск взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска", - заявили в ведомстве.

Проведя разведку украинских позиций с воздуха, десантники раскрыли места расположения основных огневых средств противника и пункты управления.
"В дальнейшем артиллерия соединения нанесла огневое поражение, подавив основные огневые средства боевиков и нарушив их систему управления", - отметили в Минобороны.
После артударов оставшиеся цели уничтожили расчеты FPV-дронов.
"Десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, после чего провели полную зачистку опорного пункта. Противник бежал, бросив своих раненых и убитых", - добавили в Минобороны.
Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскийДонбассВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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