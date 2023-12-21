https://ria.ru/20231221/deparde-1917109405.html

Макрон прокомментировал "охоту на ведьм" в отношении Депардье

Макрон прокомментировал "охоту на ведьм" в отношении Депардье - РИА Новости, 21.12.2023

Макрон прокомментировал "охоту на ведьм" в отношении Депардье

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о презумпции невиновности и призвал к справедливому расследованию обвинений в адрес актера Жерара Депардье, отметив, РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T00:34

2023-12-21T00:34

2023-12-21T00:34

жерар депардье

франция

рим

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 21 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о презумпции невиновности и призвал к справедливому расследованию обвинений в адрес актера Жерара Депардье, отметив, что орден Почетного легиона "не должен служить для уроков морали". "Я бы хотел, чтобы все было по порядку. В нашей системе ценностей – презумпция невиновности. Мы не можем призывать к народному суду над кем бы то ни было. Я ненавижу охоту на ведьм, когда все набрасываются на одного человека на основе репортажа, не давая ему даже возможности защититься. Есть судебное расследование, оно идет своим чередом. В противном случае – это не демократия", - сказал он в интервью телеканалу France 5. Он отметил, что слышал полемику о несоответствии обвинительных заявлений в адрес актера и опубликованных кадров. "Я знаю одно, что орден Почетного легиона не создан для того, чтобы давать уроки морали. Его не отнимают у артиста на основании репортажа. Вопрос в том: начну ли я отнимать орден у всех актеров и артистов, когда услышу о них что-то шокирующее? Ответ – нет", - сказал он. По словам Макрона, "это уже слишком". "Я большой поклонник Жерара Депардье. Он великий актер, гений своей профессии. Он сделал известными французских героев по всему миру и – я говорю это не как президент, а как французский гражданин – он гордость Франции", - добавил президент. По словам Макрона, если обвинения будут доказаны, тогда можно будет говорить о приостановке спектаклей, изъятии наград и так далее, а пока Депардье "должен продолжать работать". Ранее министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что поведение Депардье позорит страну. Позднее она также сообщила, что обсудила ситуацию с Великим канцлером ордена Почетного легиона и что Совет ордена начнет дисциплинарную процедуру для обсуждения возможного лишения Депардье высшей награды Франции. Ранее был опубликован репортаж телеканала France 2, в котором актриса Элен Даррас рассказала о сексуальных домогательствах со стороны актера, которым подвергалась на площадке фильма "Диско" в 2007 году. Актриса подала жалобу в прокуратуру, которая решает, какой ход дать делу, поскольку срок давности преступления истек. Кроме того в материале показаны уничижительные высказывания Депардье в отношении женщин. После этого актер подвергся новой волне критики со стороны представителей французского кинематографа и СМИ. В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Актер, который отметит свой 75-летний юбилей в декабре, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

https://ria.ru/20231215/deparde-1915981604.html

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жерар депардье, франция, рим, эммануэль макрон