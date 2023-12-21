https://ria.ru/20231221/demis-1917191354.html

Путь к успеху: от стартапа до крупного игрока на цифровом рынке

Путь к успеху: от стартапа до крупного игрока на цифровом рынке - РИА Новости, 21.12.2023

Путь к успеху: от стартапа до крупного игрока на цифровом рынке

Компания Demis Group стартовала в 2000-х годах, начав с разработки сайтов и оказания услуг по продвижению рекламы. С тех пор сфера цифровых услуг претерпела... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:31

2023-12-21T13:31

2023-12-21T13:31

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Компания Demis Group стартовала в 2000-х годах, начав с разработки сайтов и оказания услуг по продвижению рекламы. С тех пор сфера цифровых услуг претерпела значительные изменения, и компания развивалась вместе с ней. О том, какой путь прошла фирма от стартапа до крупного игрока на новом рынке - в материале РИА Новости.Результат без потери качестваВ "нулевых" годах рынок ИТ и цифровых услуг в России только развивался. Demis начала свою деятельность в 2004 году с разработки сайтов, и уже в 2005 году начала оказывать услуги по поисковому продвижению и рекламе.В те годы только входило в моду все то, что касается интернета, ежегодно на рынке появлялись сотни компаний по оказанию агентских услуг. В то же время хватало и тех, кто вынужден был прекращать деятельность по тем или иным причинам: недостаток компетенций, бюджета, отсутствие сплоченной команды.Многие digital-агентства брались одновременно за множество задач, для решения которых не хватало ни уровня экспертности, ни ресурсов. Ведь для разработки одного сайта необходима целая команда, которая включает в себя разработчиков, верстальщиков, копирайтеров, дизайнеров, оптимизаторов, менеджеров. При этом нужно было работать на высокий результат - важно не утратить доверие клиента.“Нашей основной миссией было достижение быстрого результата, но без потери качества. Это помогло нам отстроиться от конкурентов и занять свою нишу на рынке”, – сказал РИА Новости генеральный директор Demis Group Григорий Полкан.Расцвет сферы ИТ и digital в стране начался после 2010-х годов. Рынок рекламных услуг набирал оборот, спрос на них увеличился в несколько раз. Клиенты вкладывали в инструменты для продвижения большие деньги, при этом ожидая быстрой отдачи.Развитие компанииЧтобы отстоять и упрочить свои позиции в топе лидеров рынка, отстроиться от конкурентов в компании решили расширить линейку услуг и инструментов. Эффект превзошел все ожидания.“В неделю могло приходить до 150 новых клиентов. Приходилось некоторым даже отказывать, так как первые страницы поисковых систем уже были заполнены сайтами наших клиентов”, - делится Полкан.Растущая популярность агентства принесла и свои трудности – стала очевидной необходимость перенастройки внутренних бизнес-процессов. Потребовались уточнение продуктовых стратегий, более четкое распределение задач между сотрудниками. В компании практиковался смешанный тип занятости - специалисты по рекламе могли заниматься написанием и подготовкой текстов к публикации, дизайнеры не только рисовали, но и писали код.В этот период было решено Demis Group, по сути, перезапустить. Компания уделила внимание перераспределению ресурсов, в штат нанимались узкопрофильные специалисты. Тогда там впервые появились SMM и SERM-специалисты, был создан редакторский блок. В итоге команда каждого проекта могла достигать до десяти человек, что помогло повысить качество услуг.“Мы даже стали постоянным клиентом одной мебельной компании - каждую неделю заказывали новые столы, стулья, диваны в офис. И несколько кроватей купили, поскольку кто-то из ребят мог работать до глубокой ночи”, - отметил Полкан.Изменения на рынкеКомпания уверенно росла до 2020 года, когда наступление пандемии существенно изменило агентский рынок. Многие клиенты стали урезать рекламные бюджеты или вообще закрывали свои компании.Demis Group приходится снова менять стратегию оказания услуг. Был внедрен комплексный подход, новая аналитика и концентрация на результате для клиента: увеличение прибыли, повышение лояльности, узнаваемости и прочие показатели.Пандемия принесла и ужесточение конкуренции на сузившемся рынке. Борьба идет за каждого клиента, а инструменты ее не всегда честные - от скликивания рекламы до открытого негатива в публичном пространстве.Новые изменения ждали digital-агентства в 2022 году. Российский рынок покинул ряд иностранных корпораций, а вместе с ними ушли и самые крупные рекламные бюджеты. Возникли и проблемы, связанные с потерей возможности использования профессиональных сервисов, приложений, рекламных кабинетов - часть их разработчиков блокируют свои продукты для использования в России. Еще один вызов для отрасли - дефицит квалифицированных кадров. По данным Минцифры, в 2022 году за рубеж переместились около 10% сотрудников ИТ-компаний.В то же время, все эти вызовы не привели к развалу цифровой отрасли, а, напротив, дали хороший толчок для ее развития на новом этапе. На помощь пришли государственная поддержка. Demis Group воспользовалась мерами поддержки программы "Цифровые профессии", национального проекта "Цифровая экономика", ее сотрудники смогли получить дополнительное ИТ-образование.“Например, благодаря программе переподготовки у нас в штате появился проектный менеджер по искусственному интеллекту”, - поясняет генеральный директор.Борьба с мошенникамиКак это часто бывает, успех и рост могут создавать проблемы. Компании отрасли все чаще сталкиваются с репутационными атаками с разных направлений.“Чем больше компания, тем больше рисков попасть в поле зрения мошенников и тех, кто хочет выделиться за счет громкого имени. У нас недавно был кейс с попытками от небольшой компании, специализирующейся на продаже курсов для маркетологов, обвинить Demis Group в краже интеллектуальной собственности. Такие моменты негативно влияют на рынок, поэтому мы с коллегами из других агентств создаем ассоциацию помощи компаниям, пострадавшим от репутационных атак”, - рассказал Полкан.Как отметили представители компании, ассоциация будет проводить бесплатные консультации в формате горячей линии, оказывать правовую и информационную поддержку, выступать независимым экспертом при разрешении спорных ситуаций, а также примет меры по информированию и просвещению общества о существующих форматах информационного мошенничества и способах защиты от них.В 2024 году компания ждет новых изменений, связанных, в первую очередь, со скачком в темпах внедрения искусственного интеллекта, который позволит, в том числе, оптимизировать производственные процессы и откроет дополнительные возможности для масштабирования бизнеса.

https://ria.ru/20231118/biznes-1910236500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, бизнес