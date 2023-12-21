https://ria.ru/20231221/deltaplan-1917325241.html

На Ставрополье завели дело после гибели мужчин при крушении дельтаплана

На Ставрополье завели дело после гибели мужчин при крушении дельтаплана - РИА Новости, 21.12.2023

На Ставрополье завели дело после гибели мужчин при крушении дельтаплана

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин в результате крушения дельтаплана в Предгорном округе Ставропольского края, информирует... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:49

2023-12-21T18:49

2023-12-21T18:53

происшествия

россия

ставропольский край

мирный

николай бондаренко

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 21 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин в результате крушения дельтаплана в Предгорном округе Ставропольского края, информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, возле поселка Мирный упал легкомоторный дельтаплан, погибли два человека. Глава Предгорного округа Николай Бондаренко уточнил, что это жители городов Ставрополь и Лермонтов. По данным СК, скончались 52-летний пилот и пассажир дельтаплана. "По факту смерти людей в результате падения мотодельтаплана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека – ред.)", – говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20231215/smert-1915982489.html

https://ria.ru/20231220/delo-1917020488.html

россия

ставропольский край

мирный

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происшествия, россия, ставропольский край, мирный, николай бондаренко, следственный комитет россии (ск рф)