https://ria.ru/20231221/deltaplan-1917325241.html
На Ставрополье завели дело после гибели мужчин при крушении дельтаплана
На Ставрополье завели дело после гибели мужчин при крушении дельтаплана - РИА Новости, 21.12.2023
На Ставрополье завели дело после гибели мужчин при крушении дельтаплана
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин в результате крушения дельтаплана в Предгорном округе Ставропольского края, информирует... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:49
2023-12-21T18:49
2023-12-21T18:53
происшествия
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николай бондаренко
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ПЯТИГОРСК, 21 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин в результате крушения дельтаплана в Предгорном округе Ставропольского края, информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, возле поселка Мирный упал легкомоторный дельтаплан, погибли два человека. Глава Предгорного округа Николай Бондаренко уточнил, что это жители городов Ставрополь и Лермонтов. По данным СК, скончались 52-летний пилот и пассажир дельтаплана. "По факту смерти людей в результате падения мотодельтаплана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека – ред.)", – говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20231215/smert-1915982489.html
https://ria.ru/20231220/delo-1917020488.html
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происшествия, россия, ставропольский край, мирный, николай бондаренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Мирный, Николай Бондаренко, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье завели дело после гибели мужчин при крушении дельтаплана
На Ставрополье завели дело после гибели двух мужчин при крушении дельтаплана