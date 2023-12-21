https://ria.ru/20231221/deltaplan-1917219970.html
В Ставропольском крае два человека погибли при падении дельтаплана
В Ставропольском крае два человека погибли при падении дельтаплана - РИА Новости, 21.12.2023
В Ставропольском крае два человека погибли при падении дельтаплана
Два человека погибли при падении дельтаплана в Предгорном районе Ставропольского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:01
2023-12-21T15:01
2023-12-21T15:10
происшествия
предгорный район
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Два человека погибли при падении дельтаплана в Предгорном районе Ставропольского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возле поселка Мирный упал легкомоторный дельтаплан", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия погибли два человека. На месте ЧП приступила к работе следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20231221/naled-1917178617.html
предгорный район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, предгорный район
Происшествия, Предгорный район
В Ставропольском крае два человека погибли при падении дельтаплана
В Предгорном районе Ставрополья два человека погибли при падении дельтаплана