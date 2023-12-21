https://ria.ru/20231221/deltaplan-1917219970.html

В Ставропольском крае два человека погибли при падении дельтаплана

В Ставропольском крае два человека погибли при падении дельтаплана - РИА Новости, 21.12.2023

В Ставропольском крае два человека погибли при падении дельтаплана

Два человека погибли при падении дельтаплана в Предгорном районе Ставропольского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:01

2023-12-21T15:01

2023-12-21T15:10

происшествия

предгорный район

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Два человека погибли при падении дельтаплана в Предгорном районе Ставропольского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возле поселка Мирный упал легкомоторный дельтаплан", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия погибли два человека. На месте ЧП приступила к работе следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20231221/naled-1917178617.html

предгорный район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, предгорный район