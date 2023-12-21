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В Ставропольском крае два человека погибли при падении дельтаплана - РИА Новости, 21.12.2023
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15:01 21.12.2023 (обновлено: 15:10 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/deltaplan-1917219970.html
В Ставропольском крае два человека погибли при падении дельтаплана
В Ставропольском крае два человека погибли при падении дельтаплана - РИА Новости, 21.12.2023
В Ставропольском крае два человека погибли при падении дельтаплана
Два человека погибли при падении дельтаплана в Предгорном районе Ставропольского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:01
2023-12-21T15:10
происшествия
предгорный район
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Два человека погибли при падении дельтаплана в Предгорном районе Ставропольского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возле поселка Мирный упал легкомоторный дельтаплан", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия погибли два человека. На месте ЧП приступила к работе следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20231221/naled-1917178617.html
предгорный район
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происшествия, предгорный район
Происшествия, Предгорный район
В Ставропольском крае два человека погибли при падении дельтаплана

В Предгорном районе Ставрополья два человека погибли при падении дельтаплана

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Два человека погибли при падении дельтаплана в Предгорном районе Ставропольского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Возле поселка Мирный упал легкомоторный дельтаплан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия погибли два человека. На месте ЧП приступила к работе следственно-оперативная группа.
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