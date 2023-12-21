Прокуратура завела дело после гибели девочки, снятой с поезда под Саратовом
Заведено дело после гибели девочки, снятой с поезда в Саратовской области
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей завели после гибели 12-летней девочки в поезде, следовавшем из следовавшем из Тюмени, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти несовершеннолетнего в поезде дальнего следования... Следственным органом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ", - говорится в сообщении.
Ход расследования дела по статье о причинении смерти из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей контролирует Ртищевская транспортная прокуратура.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Саратовские медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
По данным СК, вечером 20 декабря в поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть. Позже СК РФ в Telegram-канале сообщил, что следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней.
Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.