https://ria.ru/20231221/delo-1917160976.html

Прокуратура завела дело после гибели девочки, снятой с поезда под Саратовом

Прокуратура завела дело после гибели девочки, снятой с поезда под Саратовом - РИА Новости, 21.12.2023

Прокуратура завела дело после гибели девочки, снятой с поезда под Саратовом

Уголовное дело о причинении смерти из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей завели после гибели 12-летней девочки в поезде, следовавшем из... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:27

2023-12-21T11:27

2023-12-21T11:47

происшествия

тюмень

саратовская область

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей завели после гибели 12-летней девочки в поезде, следовавшем из следовавшем из Тюмени, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры."Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти несовершеннолетнего в поезде дальнего следования... Следственным органом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ", - говорится в сообщении.Ход расследования дела по статье о причинении смерти из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей контролирует Ртищевская транспортная прокуратура.Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Саратовские медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.По данным СК, вечером 20 декабря в поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть. Позже СК РФ в Telegram-канале сообщил, что следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней.Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.

https://ria.ru/20231221/medosmotr-1917152466.html

тюмень

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тюмень, саратовская область, московская межрегиональная транспортная прокуратура