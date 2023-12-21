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Китай выступил против внесения Украиной CRCC в список спонсоров войны
Китай выступил против внесения Украиной CRCC в список спонсоров войны - РИА Новости, 21.12.2023
Китай выступил против внесения Украиной CRCC в список спонсоров войны
Китай решительно выступает против внесения Украиной в список "спонсоров войны" китайской компании China Railway Construction Corporation, призывает Киев... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:59
2023-12-21T10:59
2023-12-21T10:59
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украина
китай
china railway construction corporation
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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Китай решительно выступает против внесения Украиной в список "спонсоров войны" китайской компании China Railway Construction Corporation, призывает Киев немедленно исправить эту ошибку, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список "международных спонсоров войны". "Китай в украинском вопросе всегда стоял на стороне мира. Мы решительно выступаем против внесения китайского предприятия в указанный список соответствующим ведомством Украины, мы требуем, чтобы украинская сторона немедленно исправила ошибки и устранила негативное влияние", - заявил дипломат. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, китай, china railway construction corporation
В мире, Украина, Китай, China Railway Construction Corporation
Китай выступил против внесения Украиной CRCC в список спонсоров войны
Китай выступил против внесения Украиной компании CRCC в список спонсоров войны
ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Китай решительно выступает против внесения Украиной в список "спонсоров войны" китайской компании China Railway Construction Corporation, призывает Киев немедленно исправить эту ошибку, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список "международных спонсоров войны".
"Китай в украинском вопросе всегда стоял на стороне мира. Мы решительно выступаем против внесения китайского предприятия в указанный список соответствующим ведомством Украины, мы требуем, чтобы украинская сторона немедленно исправила ошибки и устранила негативное влияние", - заявил дипломат.
Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России
.
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