https://ria.ru/20231221/crcc-1917154533.html

Китай выступил против внесения Украиной CRCC в список спонсоров войны

Китай выступил против внесения Украиной CRCC в список спонсоров войны - РИА Новости, 21.12.2023

Китай выступил против внесения Украиной CRCC в список спонсоров войны

Китай решительно выступает против внесения Украиной в список "спонсоров войны" китайской компании China Railway Construction Corporation, призывает Киев... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:59

2023-12-21T10:59

2023-12-21T10:59

в мире

украина

китай

china railway construction corporation

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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Китай решительно выступает против внесения Украиной в список "спонсоров войны" китайской компании China Railway Construction Corporation, призывает Киев немедленно исправить эту ошибку, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список "международных спонсоров войны". "Китай в украинском вопросе всегда стоял на стороне мира. Мы решительно выступаем против внесения китайского предприятия в указанный список соответствующим ведомством Украины, мы требуем, чтобы украинская сторона немедленно исправила ошибки и устранила негативное влияние", - заявил дипломат. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20231116/ukraina-1909735957.html

украина

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, китай, china railway construction corporation