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Китай выступил против внесения Украиной CRCC в список спонсоров войны - РИА Новости, 21.12.2023
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10:59 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/crcc-1917154533.html
Китай выступил против внесения Украиной CRCC в список спонсоров войны
Китай выступил против внесения Украиной CRCC в список спонсоров войны - РИА Новости, 21.12.2023
Китай выступил против внесения Украиной CRCC в список спонсоров войны
Китай решительно выступает против внесения Украиной в список "спонсоров войны" китайской компании China Railway Construction Corporation, призывает Киев... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:59
2023-12-21T10:59
в мире
украина
китай
china railway construction corporation
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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Китай решительно выступает против внесения Украиной в список "спонсоров войны" китайской компании China Railway Construction Corporation, призывает Киев немедленно исправить эту ошибку, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список "международных спонсоров войны". "Китай в украинском вопросе всегда стоял на стороне мира. Мы решительно выступаем против внесения китайского предприятия в указанный список соответствующим ведомством Украины, мы требуем, чтобы украинская сторона немедленно исправила ошибки и устранила негативное влияние", - заявил дипломат. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
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в мире, украина, китай, china railway construction corporation
В мире, Украина, Китай, China Railway Construction Corporation
Китай выступил против внесения Украиной CRCC в список спонсоров войны

Китай выступил против внесения Украиной компании CRCC в список спонсоров войны

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Китай решительно выступает против внесения Украиной в список "спонсоров войны" китайской компании China Railway Construction Corporation, призывает Киев немедленно исправить эту ошибку, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список "международных спонсоров войны".
"Китай в украинском вопросе всегда стоял на стороне мира. Мы решительно выступаем против внесения китайского предприятия в указанный список соответствующим ведомством Украины, мы требуем, чтобы украинская сторона немедленно исправила ошибки и устранила негативное влияние", - заявил дипломат.
Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
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В миреУкраинаКитайChina Railway Construction Corporation
 
 
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