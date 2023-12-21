https://ria.ru/20231221/chernyshenko-1917309759.html
Чернышенко призвал вовлекать детей в инженерию с раннего возраста
Чернышенко призвал вовлекать детей в инженерию с раннего возраста - РИА Новости, 21.12.2023
Чернышенко призвал вовлекать детей в инженерию с раннего возраста
Необходимо вовлекать детей в инженерию, технологии и инновации с раннего возраста, правительство поддержало запуск Национальной киберфизической платформы... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:52
2023-12-21T17:52
2023-12-21T17:57
технологии
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Необходимо вовлекать детей в инженерию, технологии и инновации с раннего возраста, правительство поддержало запуск Национальной киберфизической платформы "Берлога", которая связывает школьников и технологии через самый популярный канал внимания детей – мобильные игры, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Президент России Владимир Путин поставил цель – обеспечить технологический суверенитет страны. Для ее достижения важно сфокусироваться на подготовке высококвалифицированных кадров, но также необходимо вовлекать детей в инженерию, технологии и инновации с раннего возраста. Правительство России поддержало запуск Национальной киберфизической платформы "Берлога", которая связывает школьников и технологии через самый популярный канал внимания детей – мобильные игры... Призываю все субъекты страны присоединиться к этому проекту в 2024 году", - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате. Отмечается, что главной особенностью проекта "Берлога" является то, что школьники могут обучаться программированию непосредственно в играх и с помощью платформы переходить из виртуального пространства в реальные технологические кружки, где будут дальше погружаться в изучение робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, приложения скачали уже более 13 тысяч пользователей. В 2023 году в рамках реализации НКФП "Берлога" в пилотном режиме в Республике Башкортостан открылся 91 технологический кружок нового типа, где школьники проходят образовательные программы по программированию, робототехнике, электронике, участвуют в мероприятиях в сеттинге "Берлоги", занятия в кружках охватили уже 5 500 школьников, добавили в аппарате вице-премьера. "Берлога" позволила связать активность детей в технологических кружках с тем временем, которое они проводят в мобильных играх, сделав эти игры, прежде всего, полезными, интересными, развивающими, позволяющими получить первые навыки программирования. Надеемся, что массовое тиражирование модели "Берлоги" в регионах поможет вывести технологическое образование школьников на новый уровень", - подчеркнула генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, ее слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231221/intellekt-1917284371.html
https://ria.ru/20231214/degtyarev-1915700432.html
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технологии, россия, дмитрий чернышенко
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко призвал вовлекать детей в инженерию с раннего возраста
Чернышенко: детей с раннего возраста надо вовлекать в инженерию и инновации
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Необходимо вовлекать детей в инженерию, технологии и инновации с раннего возраста, правительство поддержало запуск Национальной киберфизической платформы "Берлога", которая связывает школьников и технологии через самый популярный канал внимания детей – мобильные игры, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Президент России Владимир Путин поставил цель – обеспечить технологический суверенитет страны. Для ее достижения важно сфокусироваться на подготовке высококвалифицированных кадров, но также необходимо вовлекать детей в инженерию, технологии и инновации с раннего возраста. Правительство России поддержало запуск Национальной киберфизической платформы "Берлога", которая связывает школьников и технологии через самый популярный канал внимания детей – мобильные игры... Призываю все субъекты страны присоединиться к этому проекту в 2024 году", - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате.
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Отмечается, что главной особенностью проекта "Берлога" является то, что школьники могут обучаться программированию непосредственно в играх и с помощью платформы переходить из виртуального пространства в реальные технологические кружки, где будут дальше погружаться в изучение робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, приложения скачали уже более 13 тысяч пользователей.
В 2023 году в рамках реализации НКФП "Берлога" в пилотном режиме в Республике Башкортостан открылся 91 технологический кружок нового типа, где школьники проходят образовательные программы по программированию, робототехнике, электронике, участвуют в мероприятиях в сеттинге "Берлоги", занятия в кружках охватили уже 5 500 школьников, добавили в аппарате вице-премьера.
"Берлога" позволила связать активность детей в технологических кружках с тем временем, которое они проводят в мобильных играх, сделав эти игры, прежде всего, полезными, интересными, развивающими, позволяющими получить первые навыки программирования. Надеемся, что массовое тиражирование модели "Берлоги" в регионах поможет вывести технологическое образование школьников на новый уровень", - подчеркнула генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, ее слова приводятся в сообщении.
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