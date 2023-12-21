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В Хабаровском крае оценили уровень доходов в бюджет как высокий - РИА Новости, 21.12.2023
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Хабаровский край
 
06:01 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/byudzhet-1917123024.html
В Хабаровском крае оценили уровень доходов в бюджет как высокий
В Хабаровском крае оценили уровень доходов в бюджет как высокий - РИА Новости, 21.12.2023
В Хабаровском крае оценили уровень доходов в бюджет как высокий
Уровень доходов в бюджет Хабаровского края оценен как высокий, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T06:01
2023-12-21T06:01
хабаровский край
хабаровский край
экономика
россия
хабаровск
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Уровень доходов в бюджет Хабаровского края оценен как высокий, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. В ходе совместной рабочей встречи глава региона и председатель контрольно-счетной палаты Хабаровского края Елена Боева обсудили исполнение регионального бюджета в этом году и наметили планы на 2024-й. Палата контролирует бюджетные расходы. Ключевая задача - проверка региональных органов власти и местного самоуправления, госучреждений и предприятий на законное использование выделяемых из краевой казны средств. "Социальная сфера и строительная отрасль Хабаровского края стали в этом году объектами внимания аудиторов контрольно-счетной палаты края... Елена Боева отметила, что серьезных нарушений аудиторы не выявили, а уровень исполнения доходов краевого бюджета оценивают как высокий", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По его словам, в краевую казну за 11 месяцев текущего года поступило 112,5 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов: на 13,8 миллиарда больше, чем в прошлом году. Губернатор отметил, что основной объем расходов - на социальный блок. Более 90% расходной части - это реализация 37 госпрограмм по линии нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. "Я благодарю аудиторов за работу, которая помогает совершенствовать систему расходования бюджета: ни одно предложение не остается без внимания. Договорились, что в 2024 году проведем в Хабаровске заседание Дальневосточного Совета контрольно-счетных органов", - заключил Дегтярев.
https://ria.ru/20231206/vystavka_rossiya-1914025446.html
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хабаровский край, экономика, россия, хабаровск, михаил дегтярев, владимир путин
Хабаровский край, Хабаровский край, Экономика, Россия, Хабаровск, Михаил Дегтярев, Владимир Путин
В Хабаровском крае оценили уровень доходов в бюджет как высокий

Дегтярев: уровень доходов в бюджет Хабаровского края оценен как высокий

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПлощадь Ленина в Хабаровске
Площадь Ленина в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Площадь Ленина в Хабаровске. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Уровень доходов в бюджет Хабаровского края оценен как высокий, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
В ходе совместной рабочей встречи глава региона и председатель контрольно-счетной палаты Хабаровского края Елена Боева обсудили исполнение регионального бюджета в этом году и наметили планы на 2024-й. Палата контролирует бюджетные расходы. Ключевая задача - проверка региональных органов власти и местного самоуправления, госучреждений и предприятий на законное использование выделяемых из краевой казны средств.
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"Социальная сфера и строительная отрасль Хабаровского края стали в этом году объектами внимания аудиторов контрольно-счетной палаты края... Елена Боева отметила, что серьезных нарушений аудиторы не выявили, а уровень исполнения доходов краевого бюджета оценивают как высокий", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По его словам, в краевую казну за 11 месяцев текущего года поступило 112,5 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов: на 13,8 миллиарда больше, чем в прошлом году.
Губернатор отметил, что основной объем расходов - на социальный блок. Более 90% расходной части - это реализация 37 госпрограмм по линии нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.
"Я благодарю аудиторов за работу, которая помогает совершенствовать систему расходования бюджета: ни одно предложение не остается без внимания. Договорились, что в 2024 году проведем в Хабаровске заседание Дальневосточного Совета контрольно-счетных органов", - заключил Дегтярев.
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Хабаровский крайХабаровский крайЭкономикаРоссияХабаровскМихаил ДегтяревВладимир Путин
 
 
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