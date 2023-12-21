https://ria.ru/20231221/byudzhet-1917123024.html
В Хабаровском крае оценили уровень доходов в бюджет как высокий
В Хабаровском крае оценили уровень доходов в бюджет как высокий - РИА Новости, 21.12.2023
В Хабаровском крае оценили уровень доходов в бюджет как высокий
Уровень доходов в бюджет Хабаровского края оценен как высокий, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T06:01
2023-12-21T06:01
2023-12-21T06:01
хабаровский край
хабаровский край
экономика
россия
хабаровск
михаил дегтярев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_77:0:2999:1644_1920x0_80_0_0_2577cafd557be861282e86c3ff375e2b.jpg
ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Уровень доходов в бюджет Хабаровского края оценен как высокий, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. В ходе совместной рабочей встречи глава региона и председатель контрольно-счетной палаты Хабаровского края Елена Боева обсудили исполнение регионального бюджета в этом году и наметили планы на 2024-й. Палата контролирует бюджетные расходы. Ключевая задача - проверка региональных органов власти и местного самоуправления, госучреждений и предприятий на законное использование выделяемых из краевой казны средств. "Социальная сфера и строительная отрасль Хабаровского края стали в этом году объектами внимания аудиторов контрольно-счетной палаты края... Елена Боева отметила, что серьезных нарушений аудиторы не выявили, а уровень исполнения доходов краевого бюджета оценивают как высокий", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По его словам, в краевую казну за 11 месяцев текущего года поступило 112,5 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов: на 13,8 миллиарда больше, чем в прошлом году. Губернатор отметил, что основной объем расходов - на социальный блок. Более 90% расходной части - это реализация 37 госпрограмм по линии нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. "Я благодарю аудиторов за работу, которая помогает совершенствовать систему расходования бюджета: ни одно предложение не остается без внимания. Договорились, что в 2024 году проведем в Хабаровске заседание Дальневосточного Совета контрольно-счетных органов", - заключил Дегтярев.
https://ria.ru/20231206/vystavka_rossiya-1914025446.html
https://ria.ru/20231204/kuratory-1913583688.html
хабаровский край
россия
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_b8a30686522a50850441dd92a4514e19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, экономика, россия, хабаровск, михаил дегтярев, владимир путин
Хабаровский край, Хабаровский край, Экономика, Россия, Хабаровск, Михаил Дегтярев, Владимир Путин
В Хабаровском крае оценили уровень доходов в бюджет как высокий
Дегтярев: уровень доходов в бюджет Хабаровского края оценен как высокий
ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Уровень доходов в бюджет Хабаровского края оценен как высокий, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
В ходе совместной рабочей встречи глава региона и председатель контрольно-счетной палаты Хабаровского края Елена Боева обсудили исполнение регионального бюджета в этом году и наметили планы на 2024-й. Палата контролирует бюджетные расходы. Ключевая задача - проверка региональных органов власти и местного самоуправления, госучреждений и предприятий на законное использование выделяемых из краевой казны средств.
Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции выставки "Россия"
"Социальная сфера и строительная отрасль Хабаровского края стали в этом году объектами внимания аудиторов контрольно-счетной палаты края... Елена Боева отметила, что серьезных нарушений аудиторы не выявили, а уровень исполнения доходов краевого бюджета оценивают как высокий", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По его словам, в краевую казну за 11 месяцев текущего года поступило 112,5 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов: на 13,8 миллиарда больше, чем в прошлом году.
Губернатор отметил, что основной объем расходов - на социальный блок. Более 90% расходной части - это реализация 37 госпрограмм по линии нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным
.
"Я благодарю аудиторов за работу, которая помогает совершенствовать систему расходования бюджета: ни одно предложение не остается без внимания. Договорились, что в 2024 году проведем в Хабаровске
заседание Дальневосточного Совета контрольно-счетных органов", - заключил Дегтярев.
Число социальных кураторов увеличат в Хабаровском крае в 2024 году