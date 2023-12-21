https://ria.ru/20231221/bykov-1917202854.html

Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 21.12.2023

Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) повторно оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за неуказания им своего статуса в публикациях в социальных сетях,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:12

2023-12-21T14:12

2023-12-21T14:12

россия

дмитрий быков*

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) повторно оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за неуказания им своего статуса в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. "Быков* Д.Л. признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Как следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, Быков* "допустил распространение материалов в мессенджере Telegram без указания на то, что эти материалы произведены или распространены иностранным агентом". Представитель Быкова* представил суду письменные возражения по делу и просил "рассмотреть возможность назначения наказания ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью", следует из текста постановления. В июне 2023 года Никулинский суд также штрафовал его на 40 тысяч рублей за посты в Telegram-канале без плашки иноагента. Кроме того, в октябре 2022 года Быков* получил 10 тысяч штрафа за аналогичное нарушение. В октябре источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Быкова* проверяют по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России. Писатель сейчас находится за рубежом, добавил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20231218/akunin-1916567379.html

https://ria.ru/20231215/pisateli-1916060743.html

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россия, дмитрий быков*