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Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 21.12.2023
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14:12 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/bykov-1917202854.html
Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 21.12.2023
Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) повторно оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за неуказания им своего статуса в публикациях в социальных сетях,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:12
2023-12-21T14:12
россия
дмитрий быков*
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) повторно оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за неуказания им своего статуса в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. "Быков* Д.Л. признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Как следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, Быков* "допустил распространение материалов в мессенджере Telegram без указания на то, что эти материалы произведены или распространены иностранным агентом". Представитель Быкова* представил суду письменные возражения по делу и просил "рассмотреть возможность назначения наказания ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью", следует из текста постановления. В июне 2023 года Никулинский суд также штрафовал его на 40 тысяч рублей за посты в Telegram-канале без плашки иноагента. Кроме того, в октябре 2022 года Быков* получил 10 тысяч штрафа за аналогичное нарушение. В октябре источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Быкова* проверяют по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России. Писатель сейчас находится за рубежом, добавил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20231218/akunin-1916567379.html
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россия, дмитрий быков*
Россия, Дмитрий Быков*
Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Дмитрия Быкова повторно оштрафовали на 40 тыс руб за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков*
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Писатель Дмитрий Быков*. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) повторно оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за неуказания им своего статуса в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.
"Быков* Д.Л. признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
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Как следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, Быков* "допустил распространение материалов в мессенджере Telegram без указания на то, что эти материалы произведены или распространены иностранным агентом".
Представитель Быкова* представил суду письменные возражения по делу и просил "рассмотреть возможность назначения наказания ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью", следует из текста постановления.
В июне 2023 года Никулинский суд также штрафовал его на 40 тысяч рублей за посты в Telegram-канале без плашки иноагента. Кроме того, в октябре 2022 года Быков* получил 10 тысяч штрафа за аналогичное нарушение.
В октябре источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Быкова* проверяют по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России. Писатель сейчас находится за рубежом, добавил он.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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