В РЖД оценили работу поездной бригады состава Томск — Адлер
РЖД: поездная бригада состава Томск — Адлер с детьми действовала по инструкциям
Логотип ОАО "РЖД". Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поездная бригада состава Томск - Адлер при обнаружении повышенной температуры у детей действовала согласно имеющимся инструкциям, а начальник начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Необходимо отметить, что при обнаружении повышенной температуры тела у детей поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям. Скорая медицинская помощь была вызвана на ближайшую возможную станцию, где поезд совершил незапланированную остановку. Начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам", - сообщили в РЖД.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Саратовские медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
По данным СК, вечером 20 декабря в поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть. Позже СК РФ в Telegram-канале сообщил, что следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней.
Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.