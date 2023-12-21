Рейтинг@Mail.ru
В РЖД оценили работу поездной бригады состава Томск — Адлер - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/brigada-1917166874.html
В РЖД оценили работу поездной бригады состава Томск — Адлер
В РЖД оценили работу поездной бригады состава Томск — Адлер - РИА Новости, 21.12.2023
В РЖД оценили работу поездной бригады состава Томск — Адлер
Поездная бригада состава Томск - Адлер при обнаружении повышенной температуры у детей действовала согласно имеющимся инструкциям, а начальник начальник поезда и РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:55
2023-12-21T11:55
происшествия
саратовская область
тюмень
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поездная бригада состава Томск - Адлер при обнаружении повышенной температуры у детей действовала согласно имеющимся инструкциям, а начальник начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам, сообщили РИА Новости в РЖД. "Необходимо отметить, что при обнаружении повышенной температуры тела у детей поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям. Скорая медицинская помощь была вызвана на ближайшую возможную станцию, где поезд совершил незапланированную остановку. Начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам", - сообщили в РЖД. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Саратовские медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. По данным СК, вечером 20 декабря в поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть. Позже СК РФ в Telegram-канале сообщил, что следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.
https://ria.ru/20231221/medosmotr-1917152466.html
саратовская область
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, тюмень, ржд
Происшествия, Саратовская область, Тюмень, РЖД
В РЖД оценили работу поездной бригады состава Томск — Адлер

РЖД: поездная бригада состава Томск — Адлер с детьми действовала по инструкциям

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "РЖД"
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО "РЖД". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поездная бригада состава Томск - Адлер при обнаружении повышенной температуры у детей действовала согласно имеющимся инструкциям, а начальник начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Необходимо отметить, что при обнаружении повышенной температуры тела у детей поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям. Скорая медицинская помощь была вызвана на ближайшую возможную станцию, где поезд совершил незапланированную остановку. Начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам", - сообщили в РЖД.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Саратовские медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
По данным СК, вечером 20 декабря в поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть. Позже СК РФ в Telegram-канале сообщил, что следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней.
Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Отдыхавшие в Тюмени дети проходили медосмотр, заявили в лагере
10:54
 
ПроисшествияСаратовская областьТюменьРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала