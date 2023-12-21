https://ria.ru/20231221/brigada-1917166874.html

В РЖД оценили работу поездной бригады состава Томск — Адлер

В РЖД оценили работу поездной бригады состава Томск — Адлер - РИА Новости, 21.12.2023

В РЖД оценили работу поездной бригады состава Томск — Адлер

Поездная бригада состава Томск - Адлер при обнаружении повышенной температуры у детей действовала согласно имеющимся инструкциям, а начальник начальник поезда и РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:55

2023-12-21T11:55

2023-12-21T11:55

происшествия

саратовская область

тюмень

ржд

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поездная бригада состава Томск - Адлер при обнаружении повышенной температуры у детей действовала согласно имеющимся инструкциям, а начальник начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам, сообщили РИА Новости в РЖД. "Необходимо отметить, что при обнаружении повышенной температуры тела у детей поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям. Скорая медицинская помощь была вызвана на ближайшую возможную станцию, где поезд совершил незапланированную остановку. Начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам", - сообщили в РЖД. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Саратовские медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. По данным СК, вечером 20 декабря в поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть. Позже СК РФ в Telegram-канале сообщил, что следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.

https://ria.ru/20231221/medosmotr-1917152466.html

саратовская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саратовская область, тюмень, ржд