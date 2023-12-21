https://ria.ru/20231221/blinken-1917117073.html

"Вас не касается": немецкий бизнесмен жестко ответил Блинкену из-за Украины

"Вас не касается": немецкий бизнесмен жестко ответил Блинкену из-за Украины - РИА Новости, 21.12.2023

"Вас не касается": немецкий бизнесмен жестко ответил Блинкену из-за Украины

Сотни тысяч украинцев погибли в опосредованном конфликте США, который никогда не касался Украины, такое мнение выразил немецко-финский предприниматель и бывший... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T03:21

2023-12-21T03:21

2023-12-21T12:02

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Сотни тысяч украинцев погибли в опосредованном конфликте США, который никогда не касался Украины, такое мнение выразил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби и официального представителя Госдепа Мэттью Миллера, которые, используя одно и то же выражение, заявили, что у США нет "волшебного горшочка с деньгами" для помощи Украине."Извините, Украина, "волшебного горшка с деньгами для вас нет". Никогда не доверяйте правительству США. Сотни тысяч украинцев погибли из-за прокси-войны США, которая никогда не касалась Украины", — заявил Дотком.Бизнесмен добавил, что для достижения своих целей США в начале говорили о "непоколебимой поддержке" Киева и готовности помогать Украине "столько, сколько потребуется". Сейчас же риторика США, по его словам, сместилась к выражениям "время не на нашей стороне" и "Украина сможет сама о себе позаботиться"."США полностью облажались с Украиной", — заключил предприниматель, используя более грубую лексику.Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 миллиарда долларов на нужды Украины, забуксовал в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу.Белый дом ранее сообщил, что остающихся в его распоряжении средств хватит на один пакет военной помощи Украине.

https://ria.ru/20231221/kotel-1917113773.html

https://ria.ru/20231220/ukraina-1917092856.html

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в мире, сша, украина, киев, энтони блинкен, джон кирби, государственный департамент сша