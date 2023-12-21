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Благоустройство завершено возле станции метро "Свиблово" в Москве - РИА Новости, 21.12.2023
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10:30 21.12.2023 (обновлено: 10:31 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/blagoustroystvo-1917145683.html
Благоустройство завершено возле станции метро "Свиблово" в Москве
Благоустройство завершено возле станции метро "Свиблово" в Москве - РИА Новости, 21.12.2023
Благоустройство завершено возле станции метро "Свиблово" в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территорий возле станции метро "Свиблово" на северо-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:30
2023-12-21T10:31
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территорий возле станции метро "Свиблово" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции метро "Свиблово", в рамках проекта сделали удобные подходы и подъезды, привели в порядок пространство перед Владимирской церковью-часовней. Работы проведены на участках улиц Кольская, Радужная, Амундсена и Снежная, в проездах Игарский, Новый Берингов и Русанова", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии электропередачи убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 1,8 километра. Дополнительно проложили более 30 метров системы водостока. "В рамках работ обновили покрытие тротуаров и проезжей части, теперь общая площадь пешеходной зоны превышает 26 тысяч квадратных метров, заменили девять остановочных павильонов и установили еще один, на улице Снежной обустроили парковку. Территорию возле метро освещают более 200 фонарей и свыше 40 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, оборудовано пять новых светофоров, обустроено около 37,9 тысячи "квадратов" газона", - рассказал Бирюков. Он сообщил, что в сквере между улицами Амундсена, Радужной и Новым Беринговым проездом на месте протопов сделали пешеходные маршруты, на которых уложили экологичное покрытие, установили две велопарковки и скамейки для комфортного отдыха.
https://ria.ru/20231218/blagoustroystvo-1916450740.html
https://ria.ru/20231213/pykhtino-1915451931.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Благоустройство завершено возле станции метро "Свиблово" в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московское метро. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территорий возле станции метро "Свиблово" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции метро "Свиблово", в рамках проекта сделали удобные подходы и подъезды, привели в порядок пространство перед Владимирской церковью-часовней. Работы проведены на участках улиц Кольская, Радужная, Амундсена и Снежная, в проездах Игарский, Новый Берингов и Русанова", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии электропередачи убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 1,8 километра. Дополнительно проложили более 30 метров системы водостока.
"В рамках работ обновили покрытие тротуаров и проезжей части, теперь общая площадь пешеходной зоны превышает 26 тысяч квадратных метров, заменили девять остановочных павильонов и установили еще один, на улице Снежной обустроили парковку. Территорию возле метро освещают более 200 фонарей и свыше 40 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, оборудовано пять новых светофоров, обустроено около 37,9 тысячи "квадратов" газона", - рассказал Бирюков.
Он сообщил, что в сквере между улицами Амундсена, Радужной и Новым Беринговым проездом на месте протопов сделали пешеходные маршруты, на которых уложили экологичное покрытие, установили две велопарковки и скамейки для комфортного отдыха.
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ОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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