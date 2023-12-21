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Над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:15 21.12.2023 (обновлено: 23:20 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/bespilotnik-1917361782.html
Над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник
Над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник - РИА Новости, 21.12.2023
Над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник
Российская ПВО пресекла попытку Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории РФ, аппарат сбит над Курской областью, сообщили в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T23:15
2023-12-21T23:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории РФ, аппарат сбит над Курской областью, сообщили в четверг в Минобороны России."Двадцать первого декабря около 22.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - отметили в МО.
https://ria.ru/20231221/ataka-1917354799.html
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россия, курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина
Над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник

Над Курской областью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории РФ, аппарат сбит над Курской областью, сообщили в четверг в Минобороны России.
«
"Двадцать первого декабря около 22.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
«
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - отметили в МО.
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраина
 
 
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