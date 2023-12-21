https://ria.ru/20231221/bespilotnik-1917361782.html

Над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник

Над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник - РИА Новости, 21.12.2023

Над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник

Российская ПВО пресекла попытку Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории РФ, аппарат сбит над Курской областью, сообщили в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T23:15

2023-12-21T23:15

2023-12-21T23:20

специальная военная операция на украине

россия

курская область

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории РФ, аппарат сбит над Курской областью, сообщили в четверг в Минобороны России."Двадцать первого декабря около 22.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - отметили в МО.

https://ria.ru/20231221/ataka-1917354799.html

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россия, курская область, украина