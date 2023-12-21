https://ria.ru/20231221/bespilotnik-1917361782.html
Над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник
Над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник - РИА Новости, 21.12.2023
Над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник
Российская ПВО пресекла попытку Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории РФ, аппарат сбит над Курской областью, сообщили в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T23:15
2023-12-21T23:15
2023-12-21T23:20
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории РФ, аппарат сбит над Курской областью, сообщили в четверг в Минобороны России."Двадцать первого декабря около 22.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - отметили в МО.
https://ria.ru/20231221/ataka-1917354799.html
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россия, курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина
Над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник
Над Курской областью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник