https://ria.ru/20231221/bespilotnik-1917133172.html

В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.12.2023

В Брянской области сбили украинский беспилотник

ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T09:01

2023-12-21T09:01

2023-12-21T09:07

брянская область

александр богомаз

суражский район

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале в четверг."Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в телеграм-канале главы региона.

https://ria.ru/20231220/bespilotnik-1917089327.html

брянская область

суражский район

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Влада Копылова

брянская область, александр богомаз, суражский район