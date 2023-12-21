https://ria.ru/20231221/bespilotnik-1917133172.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.12.2023
В Брянской области сбили украинский беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:01
2023-12-21T09:01
2023-12-21T09:07
брянская область
александр богомаз
суражский район
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале в четверг."Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в телеграм-канале главы региона.
https://ria.ru/20231220/bespilotnik-1917089327.html
брянская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, суражский район
Брянская область, Александр Богомаз, Суражский район
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Богомаз: в Брянской области сбили украинский беспилотник, никто не пострадал