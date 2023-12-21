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В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.12.2023
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09:01 21.12.2023 (обновлено: 09:07 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/bespilotnik-1917133172.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.12.2023
В Брянской области сбили украинский беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:01
2023-12-21T09:07
брянская область
александр богомаз
суражский район
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале в четверг."Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в телеграм-канале главы региона.
https://ria.ru/20231220/bespilotnik-1917089327.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, суражский район
Брянская область, Александр Богомаз, Суражский район
В Брянской области сбили украинский беспилотник

Богомаз: в Брянской области сбили украинский беспилотник, никто не пострадал

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале в четверг.
"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в телеграм-канале главы региона.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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Вчера, 21:22
 
Брянская областьАлександр БогомазСуражский район
 
 
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