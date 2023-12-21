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Вокруг здания Польского телевидения возвели металлический барьер - РИА Новости, 21.12.2023
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20:22 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/barer-1917341130.html
Вокруг здания Польского телевидения возвели металлический барьер
Вокруг здания Польского телевидения возвели металлический барьер - РИА Новости, 21.12.2023
Вокруг здания Польского телевидения возвели металлический барьер
Здание Польского телевидения (TVP) оградили металлическими заграждениями на фоне попытки новых властей страны взять над ним контроль, передает корреспондент РИА РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:22
2023-12-21T20:22
в мире
польша
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ВАРШАВА, 21 дек – РИА Новости. Здание Польского телевидения (TVP) оградили металлическими заграждениями на фоне попытки новых властей страны взять над ним контроль, передает корреспондент РИА Новости. В среду министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. В среду вечером возле здания Польского телевидения прошла акция протеста сторонников оппозиции, в которой участвовал экс-премьер Матеуш Моравецкий. В четверг вокруг здания возвели металлическое заграждение. На месте присутствует большое количество полицейских. По их словам, оградить здание попросило руководство TVP. Однако стражи порядка не стали уточнять, от кого поступила просьба - от старого или нового руководства телекомпании. Как передает корреспондент РИА Новости, кроме полицейских перед зданием Польского телевидения присутствуют немногочисленные протестующие с флагами республики. В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info. Ранее сейм Польши принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и честности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов до недавнего времени правящей партии "Право и справедливость" (PiS) не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать. Депутаты решили дежурить в офисе телеканала, чтобы не позволить властям взять над ним контроль. В свою очередь председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский заявил о незаконности действий новых властей страны. На прошлой неделе в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.
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в мире, польша
В мире, Польша
Вокруг здания Польского телевидения возвели металлический барьер

Здание TVP оградили барьерами на фоне попытки властей взять над ним контроль

© РИА Новости Металлические заграждения вокруг здания польского ТВ в Варшаве
Металлические заграждения вокруг здания польского ТВ в Варшаве
© РИА Новости
Металлические заграждения вокруг здания польского ТВ в Варшаве
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ВАРШАВА, 21 дек – РИА Новости. Здание Польского телевидения (TVP) оградили металлическими заграждениями на фоне попытки новых властей страны взять над ним контроль, передает корреспондент РИА Новости.
В среду министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. В среду вечером возле здания Польского телевидения прошла акция протеста сторонников оппозиции, в которой участвовал экс-премьер Матеуш Моравецкий.
В четверг вокруг здания возвели металлическое заграждение. На месте присутствует большое количество полицейских. По их словам, оградить здание попросило руководство TVP. Однако стражи порядка не стали уточнять, от кого поступила просьба - от старого или нового руководства телекомпании. Как передает корреспондент РИА Новости, кроме полицейских перед зданием Польского телевидения присутствуют немногочисленные протестующие с флагами республики.
В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info.
Ранее сейм Польши принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и честности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов до недавнего времени правящей партии "Право и справедливость" (PiS) не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать. Депутаты решили дежурить в офисе телеканала, чтобы не позволить властям взять над ним контроль. В свою очередь председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский заявил о незаконности действий новых властей страны.
На прошлой неделе в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.
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