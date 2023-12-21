https://ria.ru/20231221/avariya-1917340652.html

В результате аварии в Мытищах пострадали два стоявших на остановке пешехода

В результате аварии в Мытищах пострадали два стоявших на остановке пешехода - РИА Новости, 21.12.2023

В результате аварии в Мытищах пострадали два стоявших на остановке пешехода

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии в подмосковных Мытищах, в результате которой был совершен наезд на двух пешеходов на остановке,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:18

2023-12-21T20:18

2023-12-21T20:23

происшествия

мытищи

гибдд мвд рф

московская область (подмосковье)

авто

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии в подмосковных Мытищах, в результате которой был совершен наезд на двух пешеходов на остановке, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области. "Примерно в 16.00 возле одного из домов, расположенных на Новомытищинском проспекте, произошло ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершил столкновение с двумя стоящими перед светофором транспортными средствами, одно из которых совершило наезд на двух пешеходов, находящихся на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадали водитель одного из транспортных средств и двое пешеходов", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20231221/dtp-1917204547.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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происшествия, мытищи, гибдд мвд рф, московская область (подмосковье), авто