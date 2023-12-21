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В результате аварии в Мытищах пострадали два стоявших на остановке пешехода - РИА Новости, 21.12.2023
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20:18 21.12.2023 (обновлено: 20:23 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/avariya-1917340652.html
В результате аварии в Мытищах пострадали два стоявших на остановке пешехода
В результате аварии в Мытищах пострадали два стоявших на остановке пешехода - РИА Новости, 21.12.2023
В результате аварии в Мытищах пострадали два стоявших на остановке пешехода
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии в подмосковных Мытищах, в результате которой был совершен наезд на двух пешеходов на остановке,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:18
2023-12-21T20:23
происшествия
мытищи
гибдд мвд рф
московская область (подмосковье)
авто
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии в подмосковных Мытищах, в результате которой был совершен наезд на двух пешеходов на остановке, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области. "Примерно в 16.00 возле одного из домов, расположенных на Новомытищинском проспекте, произошло ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершил столкновение с двумя стоящими перед светофором транспортными средствами, одно из которых совершило наезд на двух пешеходов, находящихся на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадали водитель одного из транспортных средств и двое пешеходов", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.
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мытищи
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происшествия, мытищи, гибдд мвд рф, московская область (подмосковье), авто
Происшествия, Мытищи, ГИБДД МВД РФ, Московская область (Подмосковье), Авто
В результате аварии в Мытищах пострадали два стоявших на остановке пешехода

В результате ДТП в Мытищах пострадали два пешехода, стоявшие на остановке

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramМесто ДТП в Мытищах. 21 декабря 2023
Место ДТП в Мытищах. 21 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Место ДТП в Мытищах. 21 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии в подмосковных Мытищах, в результате которой был совершен наезд на двух пешеходов на остановке, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.
«
"Примерно в 16.00 возле одного из домов, расположенных на Новомытищинском проспекте, произошло ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершил столкновение с двумя стоящими перед светофором транспортными средствами, одно из которых совершило наезд на двух пешеходов, находящихся на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадали водитель одного из транспортных средств и двое пешеходов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМытищиГИБДД МВД РФМосковская область (Подмосковье)Авто
 
 
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