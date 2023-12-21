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Российские военные отразили 17 атак на Донецком направлении
Российские военные отразили 17 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 21.12.2023
Российские военные отразили 17 атак на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили 17 атак ВСУ за сутки, потери противника составили до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:15
2023-12-21T16:15
2023-12-21T16:20
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили 17 атак ВСУ за сутки, потери противника составили до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, общие потери противника на данном направлении составили до 210 военнослужащих и три пикапа. Кроме того, поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три самоходных артиллерийских установки "Акация", две самоходки "Гвоздика", гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские военные отразили 17 атак на Донецком направлении
Минобороны: ВС России отбили 17 атак ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили 17 атак ВСУ за сутки, потери противника составили до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, общие потери противника на данном направлении составили до 210 военнослужащих и три пикапа. Кроме того, поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании
, три самоходных артиллерийских установки "Акация", две самоходки "Гвоздика", гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США
AN/TPQ-37.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине