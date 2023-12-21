Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили 17 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 21.12.2023 (обновлено: 16:20 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/ataki-1917253993.html
Российские военные отразили 17 атак на Донецком направлении
Российские военные отразили 17 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 21.12.2023
Российские военные отразили 17 атак на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили 17 атак ВСУ за сутки, потери противника составили до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:15
2023-12-21T16:20
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили 17 атак ВСУ за сутки, потери противника составили до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, общие потери противника на данном направлении составили до 210 военнослужащих и три пикапа. Кроме того, поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три самоходных артиллерийских установки "Акация", две самоходки "Гвоздика", гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские военные отразили 17 атак на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отбили 17 атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили 17 атак ВСУ за сутки, потери противника составили до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, общие потери противника на данном направлении составили до 210 военнослужащих и три пикапа. Кроме того, поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три самоходных артиллерийских установки "Акация", две самоходки "Гвоздика", гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала