https://ria.ru/20231221/ataka-1917354799.html

Над Бердянском ПВО отразила атаку украинских войск

Над Бердянском ПВО отразила атаку украинских войск - РИА Новости, 21.12.2023

Над Бердянском ПВО отразила атаку украинских войск

Система ПВО отразила атаку украинских войск в районе города Бердянск в Запорожской области, уничтожено две цели, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:47

2023-12-21T21:47

2023-12-21T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

бердянск

владимир рогов

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917343943_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_deb003a2bd6eac84054d972cd856f32a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Система ПВО отразила атаку украинских войск в районе города Бердянск в Запорожской области, уничтожено две цели, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Бердянске и пригороде громко. Над Бердянским районом успешно отработало ПВО России", - написал Рогов. По его словам, две цели уничтожены на подлете в районе одного из близлежащих сел.

бердянск

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бердянск, владимир рогов, запорожская область