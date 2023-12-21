https://ria.ru/20231221/ataka-1917354799.html
Над Бердянском ПВО отразила атаку украинских войск
Над Бердянском ПВО отразила атаку украинских войск - РИА Новости, 21.12.2023
Над Бердянском ПВО отразила атаку украинских войск
Система ПВО отразила атаку украинских войск в районе города Бердянск в Запорожской области, уничтожено две цели, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:47
2023-12-21T21:47
2023-12-21T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
владимир рогов
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917343943_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_deb003a2bd6eac84054d972cd856f32a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Система ПВО отразила атаку украинских войск в районе города Бердянск в Запорожской области, уничтожено две цели, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Бердянске и пригороде громко. Над Бердянским районом успешно отработало ПВО России", - написал Рогов. По его словам, две цели уничтожены на подлете в районе одного из близлежащих сел.
бердянск
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917343943_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_45a0490ef26a4559c4eba2af34a587f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бердянск, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Владимир Рогов, Запорожская область
Над Бердянском ПВО отразила атаку украинских войск
В районе Бердянска ПВО успешно отразила атаку ВСУ