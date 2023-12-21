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Над Бердянском ПВО отразила атаку украинских войск - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:47 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/ataka-1917354799.html
Над Бердянском ПВО отразила атаку украинских войск
Над Бердянском ПВО отразила атаку украинских войск - РИА Новости, 21.12.2023
Над Бердянском ПВО отразила атаку украинских войск
Система ПВО отразила атаку украинских войск в районе города Бердянск в Запорожской области, уничтожено две цели, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:47
2023-12-21T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Система ПВО отразила атаку украинских войск в районе города Бердянск в Запорожской области, уничтожено две цели, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Бердянске и пригороде громко. Над Бердянским районом успешно отработало ПВО России", - написал Рогов. По его словам, две цели уничтожены на подлете в районе одного из близлежащих сел.
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в мире, бердянск, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Владимир Рогов, Запорожская область
Над Бердянском ПВО отразила атаку украинских войск

В районе Бердянска ПВО успешно отразила атаку ВСУ

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Система ПВО отразила атаку украинских войск в районе города Бердянск в Запорожской области, уничтожено две цели, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«
"В Бердянске и пригороде громко. Над Бердянским районом успешно отработало ПВО России", - написал Рогов.
По его словам, две цели уничтожены на подлете в районе одного из близлежащих сел.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБердянскВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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