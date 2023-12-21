https://ria.ru/20231221/arktika-1917182532.html

Герасимов заявил, что НАТО наращивает присутствие в Арктике

Герасимов заявил, что НАТО наращивает присутствие в Арктике - РИА Новости, 21.12.2023

Герасимов заявил, что НАТО наращивает присутствие в Арктике

Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру вблизи границ России, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:00

2023-12-21T13:00

2023-12-21T13:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру вблизи границ России, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "США и НАТО сосредоточили усилия на обеспечении своего доминирования в Арктике и сдерживании Российской Федерации в регионе. В этих целях "коллективный Запад" наращивает военное присутствие в высоких широтах и развивает военную инфраструктуру вблизи границ Российской Федерации. В результате усиливается конфликтный потенциал в регионе", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. Он отметил, что "территория Финляндии и Швеции все активнее используется для размещения контингентов войск НАТО и их оперативного наращивания в приграничных с Россией районах". "Обращаю ваше внимание, что присутствие Вооруженных сил Российской Федерации в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов", - подчеркнул начальник Генштаба. Он добавил, что Россия планомерно развивает группировку войск в Арктике, создает и модернизирует необходимые объекты инфраструктуры. "Проведена дополнительная работа по упорядочиванию правил прохода иностранных военных кораблей по маршруту Северного морского пути. В июне этого года внесены изменения в соответствующие правила плавания", - сказал Герасимов.

https://ria.ru/20231023/arktika-1904602618.html

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арктика, россия, валерий герасимов, нато, в мире