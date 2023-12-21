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В Аргентине разрешили заключать контракты в криптовалюте
В Аргентине разрешили заключать контракты в криптовалюте - РИА Новости, 21.12.2023
В Аргентине разрешили заключать контракты в криптовалюте
В Аргентине можно будет заключать контракты в криптовалюте, эта мера предусмотрена новыми реформами властей, сообщила глава МИД Диана Мондино. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T23:33
2023-12-21T23:33
2023-12-21T23:33
аргентина
хавьер милей
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек – РИА Новости. В Аргентине можно будет заключать контракты в криптовалюте, эта мера предусмотрена новыми реформами властей, сообщила глава МИД Диана Мондино. "Подтверждаем, что в Аргентине можно будет заключать контракты в Bitcoin, в другой криптовалюте, в килограммах мяса и в литрах молока", - написала Мондино в Twitter. Министр привела выдержку из указа президента, где говорится, что "должник должен предоставить сумму в указанной валюте, независимо от того, является ли это платежное средство законным в республике или нет". Накануне президент Аргентины Хавьер Милей представил подписанный указ, согласно которому он намерен провести в стране свыше 300 реформ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, хавьер милей, в мире
Аргентина, Хавьер Милей, В мире
В Аргентине разрешили заключать контракты в криптовалюте
Власти подтвердили, что в Аргентине разрешат заключать контракты в криптовалюте