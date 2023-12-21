https://ria.ru/20231221/argentina-1917362735.html

В Аргентине разрешили заключать контракты в криптовалюте

В Аргентине разрешили заключать контракты в криптовалюте - РИА Новости, 21.12.2023

В Аргентине разрешили заключать контракты в криптовалюте

В Аргентине можно будет заключать контракты в криптовалюте, эта мера предусмотрена новыми реформами властей, сообщила глава МИД Диана Мондино. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T23:33

2023-12-21T23:33

2023-12-21T23:33

аргентина

хавьер милей

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек – РИА Новости. В Аргентине можно будет заключать контракты в криптовалюте, эта мера предусмотрена новыми реформами властей, сообщила глава МИД Диана Мондино. "Подтверждаем, что в Аргентине можно будет заключать контракты в Bitcoin, в другой криптовалюте, в килограммах мяса и в литрах молока", - написала Мондино в Twitter. Министр привела выдержку из указа президента, где говорится, что "должник должен предоставить сумму в указанной валюте, независимо от того, является ли это платежное средство законным в республике или нет". Накануне президент Аргентины Хавьер Милей представил подписанный указ, согласно которому он намерен провести в стране свыше 300 реформ.

https://ria.ru/20231129/ssha-1912633430.html

аргентина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

аргентина, хавьер милей, в мире