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В Аргентине разрешили заключать контракты в криптовалюте - РИА Новости, 21.12.2023
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23:33 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/argentina-1917362735.html
В Аргентине разрешили заключать контракты в криптовалюте
В Аргентине разрешили заключать контракты в криптовалюте - РИА Новости, 21.12.2023
В Аргентине разрешили заключать контракты в криптовалюте
В Аргентине можно будет заключать контракты в криптовалюте, эта мера предусмотрена новыми реформами властей, сообщила глава МИД Диана Мондино. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T23:33
2023-12-21T23:33
аргентина
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в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек – РИА Новости. В Аргентине можно будет заключать контракты в криптовалюте, эта мера предусмотрена новыми реформами властей, сообщила глава МИД Диана Мондино. "Подтверждаем, что в Аргентине можно будет заключать контракты в Bitcoin, в другой криптовалюте, в килограммах мяса и в литрах молока", - написала Мондино в Twitter. Министр привела выдержку из указа президента, где говорится, что "должник должен предоставить сумму в указанной валюте, независимо от того, является ли это платежное средство законным в республике или нет". Накануне президент Аргентины Хавьер Милей представил подписанный указ, согласно которому он намерен провести в стране свыше 300 реформ.
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аргентина, хавьер милей, в мире
Аргентина, Хавьер Милей, В мире
В Аргентине разрешили заключать контракты в криптовалюте

Власти подтвердили, что в Аргентине разрешат заключать контракты в криптовалюте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек – РИА Новости. В Аргентине можно будет заключать контракты в криптовалюте, эта мера предусмотрена новыми реформами властей, сообщила глава МИД Диана Мондино.
«
"Подтверждаем, что в Аргентине можно будет заключать контракты в Bitcoin, в другой криптовалюте, в килограммах мяса и в литрах молока", - написала Мондино в Twitter.
Министр привела выдержку из указа президента, где говорится, что "должник должен предоставить сумму в указанной валюте, независимо от того, является ли это платежное средство законным в республике или нет".
Накануне президент Аргентины Хавьер Милей представил подписанный указ, согласно которому он намерен провести в стране свыше 300 реформ.
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