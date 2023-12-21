https://ria.ru/20231221/angola-1917253130.html

Власти Анголы объяснили, почему страна выйдет из ОПЕК

Власти Анголы объяснили, почему страна выйдет из ОПЕК - РИА Новости, 21.12.2023

Власти Анголы объяснили, почему страна выйдет из ОПЕК

Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо заявил, что страна решила выйти из ОПЕК, поскольку ее роль в организации "не была... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:14

2023-12-21T16:14

2023-12-21T16:14

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо заявил, что страна решила выйти из ОПЕК, поскольку ее роль в организации "не была значимой", передает агентство Рейтер. Ранее местное агентство ANGOP со ссылкой на Азеведо сообщило о решении Анголы выйти из состава ОПЕК. "Ангола решила выйти из ОПЕК, потому что ее роль в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало интересам страны", - приводит агентство слова министра. По словам Азеведо, если бы Анголу заставили сократить добычу нефти, то это противоречило бы целям страны. В ноябре представитель Анголы в ОПЕК Эштеван Педру заявлял, что страна не планирует выходить из ОПЕК+ из-за разногласий между членами альянса о квотах на добычу нефти. Ряд стран ОПЕК+ на встрече в конце ноября приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, а ряд стран вносят дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия в свою очередь продлевает и углубляет сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки. Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на следующий год - предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличен на 1 тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. Однако Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.

https://ria.ru/20231201/opek-1913130593.html

https://ria.ru/20231205/peskov-1913847012.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ангола, экономика, опек