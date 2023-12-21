https://ria.ru/20231221/angola-1917253130.html
Власти Анголы объяснили, почему страна выйдет из ОПЕК
Власти Анголы объяснили, почему страна выйдет из ОПЕК - РИА Новости, 21.12.2023
Власти Анголы объяснили, почему страна выйдет из ОПЕК
Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо заявил, что страна решила выйти из ОПЕК, поскольку ее роль в организации "не была... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:14
2023-12-21T16:14
2023-12-21T16:14
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо заявил, что страна решила выйти из ОПЕК, поскольку ее роль в организации "не была значимой", передает агентство Рейтер. Ранее местное агентство ANGOP со ссылкой на Азеведо сообщило о решении Анголы выйти из состава ОПЕК. "Ангола решила выйти из ОПЕК, потому что ее роль в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало интересам страны", - приводит агентство слова министра. По словам Азеведо, если бы Анголу заставили сократить добычу нефти, то это противоречило бы целям страны. В ноябре представитель Анголы в ОПЕК Эштеван Педру заявлял, что страна не планирует выходить из ОПЕК+ из-за разногласий между членами альянса о квотах на добычу нефти. Ряд стран ОПЕК+ на встрече в конце ноября приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, а ряд стран вносят дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия в свою очередь продлевает и углубляет сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки. Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на следующий год - предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличен на 1 тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. Однако Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.
https://ria.ru/20231201/opek-1913130593.html
https://ria.ru/20231205/peskov-1913847012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ангола, экономика, опек
В мире, Ангола, Экономика, ОПЕК
Власти Анголы объяснили, почему страна выйдет из ОПЕК
Министр: Ангола выйдет из ОПЕК, поскольку ее роль в организации не была значимой
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо заявил, что страна решила выйти из ОПЕК, поскольку ее роль в организации "не была значимой", передает агентство Рейтер.
Ранее местное агентство ANGOP со ссылкой на Азеведо сообщило о решении Анголы выйти из состава ОПЕК.
"Ангола решила выйти из ОПЕК, потому что ее роль в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало интересам страны", - приводит агентство слова министра.
По словам Азеведо, если бы Анголу заставили сократить добычу нефти, то это противоречило бы целям страны.
В Кремле оценили роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть
В ноябре представитель Анголы в ОПЕК Эштеван Педру заявлял, что страна не планирует выходить из ОПЕК+ из-за разногласий между членами альянса о квотах на добычу нефти.
Ряд стран ОПЕК+ на встрече в конце ноября приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия
продлевает свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, а ряд стран вносят дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия
в свою очередь продлевает и углубляет сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки.
Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на следующий год - предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго
и Нигерии
увеличен на 1 тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. Однако Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.
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