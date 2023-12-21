https://ria.ru/20231221/ammar-1917228121.html

Набиль Аммар: Тунис открыт к сотрудничеству с Россией во всех сферах

Набиль Аммар: Тунис открыт к сотрудничеству с Россией во всех сферах - РИА Новости, 21.12.2023

Набиль Аммар: Тунис открыт к сотрудничеству с Россией во всех сферах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг находится с официальным визитом в Тунисе. В графике главы российского внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:21

2023-12-21T15:21

2023-12-21T15:21

интервью

сергей лавров

тунис (страна)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917214440_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_a14258c64db5bf2a3c92049468774b9e.jpg

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг находится с официальным визитом в Тунисе. В графике главы российского внешнеполитического ведомства встреча с президентом страны Кайсом Саидом, а также переговоры со своим тунисским коллегой Набилем Аммаром.Накануне встречи с Лавровым министр иностранных дел, по делам миграции и тунисцев за рубежом Набиль Аммар дал интервью корреспонденту РИА Новости в Тунисе Рафаэлю Даминову, в котором рассказал об ожиданиях от визита российского министра, открытости Туниса к сотрудничеству с Москвой, ответил на критику западных СМИ по поводу ареста ряда местных политиков, а также рассказал о взглядах Туниса на ситуацию в секторе Газа.— У вас сегодня пройдет встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Хотелось бы в связи с этим спросить, как вы оцениваете развитие отношений между Тунисской Республикой и Российской Федерацией. Что можно было бы предпринять для их дальнейшего развития?— Мы должны отметить, что у Туниса всегда были отличные отношения с Россией на всех этапах современности. У нас были близкие и отличные отношения с СССР, было сотрудничество во многих сферах, в экономике, сфере высшего обучения, в области культуры. Все это важно. Мы хотим вернуться к уровню сотрудничества, в особенности после этих лет, связанных с пандемией, которые не способствовали развитию отношений. Сейчас наш мир изменился, есть большие изменения, нам необходимо идти с ними в ногу, и Тунису необходимо развивать дружбу и отношения со своими партнерами, Россия же является одним из важных наших партнеров.Я в последнее время дважды посещал Россию. Участвовал в Российско-Африканском саммите в Санкт-Петербурге, и также посещал с визитом Москву. Оба этих раза были важными для отношений Туниса с Россией, и надеюсь, что визит Сергея Лаврова увеличит поддержку этим отношениям. Мы очень рады его визиту.— Какие конкретные темы, вопросы будут обсуждаться за столом переговоров с российским министром?— Мы открыты к сотрудничеству с Россией во всех сферах. Как вы знаете, есть определенное давление, была пандемия, она повлияла, российско-украинский конфликт, изменения климата, большие изменения, влияющие на экономику Туниса и всех стран региона. Например, среди пунктов (обсуждения с российской делегацией) будет сотрудничество в сельскохозяйственной и зерновой сферах, а также возможность закупок зерна из России.— Кстати, ваш последний визит был как раз частично связан с темой зерна, но каких-то деталей по его результату озвучено не было.— Деталей нет. Будет межправкомиссия в ближайшие недели или месяцы, мы договоримся о дате. Эта тема будет одним из пунктов, которые будут обсуждаться между сторонами.— Россия известна своей развитой промышленностью. Выпускаются современные грузовики, самолеты, корабли. Может ли российская продукция стать востребованной на тунисском рынке?— Мы, как я сказал, открыты во всех областях, и это надо поддерживать. Нужно, чтобы бизнесмены с обеих сторон встречались, увидели возможности. Тунис всегда стремился диверсифицировать свои отношения, а Россия, как я сказал, один из важных партнеров для Туниса. Вы упомянули некоторую продукцию, нет никаких препон, нужно лишь, чтобы обе стороны нашли свою выгоду.— Тунис как туристическое направление был одним из любимейших для россиян с начала 90-х годов, однако в последнее время, в особенности после пандемии, приток туристов из России заметно спал. Какие меры планируется предпринять в Тунисе для восстановления этого потока?— Да, правда, это одна из сфер, которую мы должны обсудить, найти инструменты для того, чтобы вернуться к уровню, который был до пандемии, чтобы поддержка была большей, создали все условия, чтобы туристы из России вновь вернулись в Тунис, как и раньше.— Когда можно ожидать визит президента Туниса в Россию?— Ранее президенту России Владимиру Путину было направлено приглашение посетить Тунис. Но у нашего президента нет возражений для того, чтобы посетить Россию, необходимо лишь упомянуть, что у президента России уже есть приглашение. Мы будем рады, если он его примет.— Известно, что Тунис прошел через большие испытания за последние годы. Так называемая "арабская весна" началась в вашей стране. Затем последовала чехарда со сменой многочисленных правительств и другие политические катаклизмы. Как Тунис живет сегодня, удалось ли решить многочисленные проблемы?— Это опыт Туниса. Все это стало следствием внутренних, тунисских причин, и это продолжалось более 10 лет. Народ Туниса извлек все уроки из этого, решив, что этот путь должен быть исправлен, и это было сделано 25 июля 2021 года президентом Кайсом Саидом. Это избранный прямым голосованием президент, за которого проголосовали свыше 72 % избирателей. Тунисский народ требовал прекращения ухудшающейся с 2011 года ситуации в стране. Этот опыт, как показывают цифры в экономике, очевидно, был неудачен. Неудачи, связанные с плохим управлением страной, иностранным вмешательством в дела страны, начали приводить к разложению государства, это было неприемлемо. Тунисцы выступили против этого, а для главы государства было необходимо взять на себя эту большую ответственность, чтобы спасти страну. Мы сейчас идем по этому пути, но платим по счетам за те прошедшие десять лет. Сейчас мы идем по своему, тунисскому, пути, без какого-либо иностранного вмешательства. Это очень важно. Но есть сложности — экономические, финансовые, так как период ненадлежащего управления страной был долгим, и мы за этот период расплачиваемся. Есть и международные проблемы, которые не способствуют улучшению положения дел, усложняя их. Но тунисцы проявляют стойкость, сплочены вокруг своего руководства, знают, что время сложное, но несмотря на это готовы на самопожертвование для восстановления страны.— Нередко можно услышать из ряда западных СМИ критику в отношении тунисских властей по поводу преследования ряда политических деятелей. Насколько, по вашему мнению, она обоснована?— Эти преследования происходили в рамках соблюдения закона и тунисской конституции, они не имеют политической подоплеки. Никто не может быть выше закона. То, что кто-то является старым политическим деятелем, политиком, профсоюзным деятелем, журналистом, не может ставить его выше закона. Это обычная практика. В странах, которые утверждают, что они являются демократическими, где соблюдается свобода выражения мнения, права человека, и там судят политиков, никто там не говорит, что это политическое преследование.— Продолжаются ли переговоры между Тунисом и Международным валютным фондом о выделении кредита?— Мы их не прерывали. Но мы дали ясно понять, что есть красные линии, которые нельзя пересекать. У Международного валютного фонда всегда есть условия, но мы считаем, что эти условия (выдвинутые МВФ условия Тунису) не приемлемы к ситуации в Тунисе, у нас есть убежденность, что их нельзя выполнять, они не принесут пользу. Мы считаем, что государственные деятели в Тунисе знают лучше, чем эксперты Валютного фонда, что нам делать, а что нет. Мы проводим внутренние реформы, мы не против них, но со своим тунисским видением, согласно ситуации в которой находится Тунис, а не согласно видению экспертов МВФ. Как вы знаете, у МВФ есть и политическая повестка, а не только экономическая.До сих пор Тунис сам расплачивается со своими долгами. Несмотря на все сложности, несмотря на все давление, несмотря на отсутствие поддержки Тунису от ряда партнеров, мы выполняем свои обязательства, расплачиваемся со своими долгами.— Ранее проходила информация о том, что Тунис ведет переговоры о вступлении в БРИКС. Действительно были ли такие переговоры?— От Туниса официального запроса о присоединении к БРИКС не было. Как вы знаете, у БРИКС есть определенные условия, политические, экономические, там много измерений. Тунис не вносил какого-либо запроса. Но у нас отличные отношения со всеми странами, которые входят в БРИКС, и этот вариант может случиться, но пока официального запроса от Туниса к присоединению к БРИКС не было.— Но переговоры на эту тему были?— Нет, официальных переговоров не было. Но мы не исключаем любого варианта, все возможно.— Вопрос с нелегальной миграцией остро стоит в Тунисе в последние годы. Известно, что в вашу страну хлынули потоки беженцев из африканских стран, пытающиеся попасть в дальнейшем в Европу. Существует и критика в отношении Туниса по этому вопросу.— Нелегальная миграция – это тема, касающаяся не одного Туниса, не одного государства. Ее нужно решать при международном сотрудничестве. Думаю, что все страны озабочены этой проблемой. Нет повода говорить, что Тунис ответственен за какую-то ситуацию, дать ему скудные возможности, и затем требовать от него, чтобы он охранял море от нелегальной миграции. Мы заявили, что это неприемлемо и не даст положительного результата. Решением проблемы в среднесрочной и дальнесрочной перспективе станет обогащение стран, из которых бегут люди. А в кратчайший период необходимо решать эту проблему сообща, всем заинтересованным странам. Мы принимали участие в Международной конференции по миграции в Италии в июле этого года, это была идея Туниса (проведения конференции). Возможно, что вторая такая встреча пройдет в Тунисе, пока дата ее проведения не определена.Это (тема с миграцией) является одной из повесток для давления, которое пытаются осуществлять некоторые партнеры, чтобы Тунис оставался под давлением и подчинялся диктату разными способами. Это происходит через СМИ и другие способы.Тунис всегда выступает за позитивное сотрудничество и уважение к правам людей, которые были вынуждены прибегнуть к незаконной миграции, мы их считаем жертвами банд контрабандистов.— Есть критика со стороны ряда организаций по правам человека, утверждающих, что мигранты преследуются в Тунисе и выдворяются насильно в Ливию, которая их также не хочет принимать.— Мы слышали об этом, у меня постоянные контакты с коллегами в Ливии. Но эти слова не какая-то системная политика государства. Могут происходить какие-то отдельные случаи, возможно, но это не политика по изгнанию. Мы сотрудничаем со странами, откуда они прибыли. Эта важная, сложная тема, но мы всегда пытаемся найти решения.— Одной из главных мировых тем уже несколько месяцев является ситуация в Палестине, в секторе Газа. В Тунисе неоднократно проходили многотысячные массовые демонстрации солидарности с народом Палестины. Известно также, что Тунис всегда занимал активную позицию в отношении палестинской проблемы, а в 80-х годах прошлого века принимал на своей территории штаб-квартиру Организации освобождения Палестины (ООП). Выступает ли сейчас Тунис с какой-то новой инициативой для разрешения конфликта в секторе Газа?— У нас есть больше, чем инициатива. Все, что поддерживает права, вот вы сказали про солидарность тунисцев (с палестинским народом), да, это так, но эта солидарность с правдой. Этот народ притеснен, его сейчас убивают, убивают женщин, детей, это непостижимо. Тунис выступает против этого всеми силами, мы стоим с палестинским народом. Палестинцы были прогнаны со своей земли, их убивали, лишали крова. Эти убийства без какого-либо обоснования, оправдания. И то, что нас сильно печалит, это то, что великие державы поддерживают эту агрессию. Это очень странно. Это колониализм. Ряд других стран были построены путем колониализма и убийства населения, и они думают, что это можно сделать и в Палестине. Нет. Если это было возможно 250 лет назад на обширных территориях, с небольшим количеством населения, невозможно на палестинских землях сегодня. Все еще существует мышление, что можно построить страну, убив ее коренной народ, этого нельзя допускать.— Вы будете обсуждать тему ситуации в секторе Газа с Сергеем Лавровым?— Конечно, мы будем разговаривать на эту тему, она важная. Ситуация сегодня на палестинских территориях подрывает авторитет всех международных многосторонних институтов по всему миру.— Каково, на ваш взгляд, решение этой проблемы?— Права палестинского народа. Нет другого решения. Дайте народу его права. Они не смогут убить два миллиона человек, никто этого не примет. Поэтому дайте им их права. Вы (Израиль) создали ситуацию, что создание второго государства практически невозможно. Вы создали эту проблему, вы и решите ее. Палестинцы хотят мира и жить в своей стране, но другая сторона не принимает этого, хочет забрать себе всю землю и не принимает существования другой стороны.

https://ria.ru/20230212/tunis-1851502252.html

https://ria.ru/20221205/tunis-1836388947.html

https://ria.ru/20221226/tunis-1841313198.html

https://ria.ru/20230814/migranty-1890061442.html

https://ria.ru/20231221/tunis-1917213394.html

https://ria.ru/20231210/briks-1914944741.html

тунис (страна)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, сергей лавров, тунис (страна), россия