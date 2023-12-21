https://ria.ru/20231221/amerika-1917228928.html

Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака"

Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака" - РИА Новости, 21.12.2023

Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака"

Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, им пора перестать валять дурака и, если хотят, начать получать выгоду от сотрудничества с РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:23

2023-12-21T15:23

2023-12-21T16:57

северная америка

россия

владимир путин

экономика

сша

канада

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, им пора перестать валять дурака и, если хотят, начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг."Мы не закрываемся ни от американского континента, от Северной Америки - США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Стало ясно для всех, что если хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

северная америка

россия

сша

канада

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Кирилл Волков

северная америка, россия, владимир путин, экономика, сша, канада