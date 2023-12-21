Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака" - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 21.12.2023 (обновлено: 16:57 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/amerika-1917228928.html
Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака"
Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака" - РИА Новости, 21.12.2023
Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака"
Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, им пора перестать валять дурака и, если хотят, начать получать выгоду от сотрудничества с РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:23
2023-12-21T16:57
северная америка
россия
владимир путин
экономика
сша
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_686:254:3206:1672_1920x0_80_0_0_1f44d8563e439a96866479aae461d326.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, им пора перестать валять дурака и, если хотят, начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг."Мы не закрываемся ни от американского континента, от Северной Америки - США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Стало ясно для всех, что если хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
северная америка
россия
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_771:210:3206:2036_1920x0_80_0_0_9daaec3fea75da67075f01d9bb7b3b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северная америка, россия, владимир путин, экономика, сша, канада
Северная Америка, Россия, Владимир Путин, Экономика, США, Канада
Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака"

Путин: Россия не закрывается от Северной Америки Европы, не надо валять дурака

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, им пора перестать валять дурака и, если хотят, начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.
"Мы не закрываемся ни от американского континента, от Северной Америки - США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Стало ясно для всех, что если хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание
15 декабря, 08:00
 
Северная АмерикаРоссияВладимир ПутинЭкономикаСШАКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала