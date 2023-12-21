https://ria.ru/20231221/amerika-1917228928.html
Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака"
Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака" - РИА Новости, 21.12.2023
Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака"
Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, им пора перестать валять дурака и, если хотят, начать получать выгоду от сотрудничества с РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:23
2023-12-21T15:23
2023-12-21T16:57
северная америка
россия
владимир путин
экономика
сша
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_686:254:3206:1672_1920x0_80_0_0_1f44d8563e439a96866479aae461d326.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, им пора перестать валять дурака и, если хотят, начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг."Мы не закрываемся ни от американского континента, от Северной Америки - США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Стало ясно для всех, что если хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
северная америка
россия
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_771:210:3206:2036_1920x0_80_0_0_9daaec3fea75da67075f01d9bb7b3b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северная америка, россия, владимир путин, экономика, сша, канада
Северная Америка, Россия, Владимир Путин, Экономика, США, Канада
Путин призвал Северную Америку "перестать валять дурака"
Путин: Россия не закрывается от Северной Америки Европы, не надо валять дурака