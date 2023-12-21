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Кирби прокомментировал вопрос об использовании активов России для Украины - РИА Новости, 21.12.2023
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22:43 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/aktivy-1917359703.html
Кирби прокомментировал вопрос об использовании активов России для Украины
Кирби прокомментировал вопрос об использовании активов России для Украины - РИА Новости, 21.12.2023
Кирби прокомментировал вопрос об использовании активов России для Украины
США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов РФ для помощи Украине, заявил координатор Белого дома по... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T22:43
2023-12-21T22:43
украина
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сша
антон силуанов
джо байден
евросоюз
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов РФ для помощи Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Пока слишком рано говорить", - ответил он журналистам на вопрос о том, рассматривает ли американская администрация возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Кирби добавил, что американская администрация все еще ждет от американского конгресса одобрения запроса президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных денег Киеву. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. Отмечалось, что в последние недели усилились дискуссии по линиям министров финансов, дипломатов и юристов и США оказывают давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию с целью представить стратегию использования активов РФ к 24 февраля 2024 года. Газета указывала, что до сих пор не решено, сможет ли Украина тратить передаваемые ей российские средства на военные нужды или цели их использования будут ограничены только расходами на восстановление и поддержку экономики. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. При этом в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917350346.html
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украина, россия, сша, антон силуанов, джо байден, евросоюз, джон кирби, euroclear, g7, санкции в отношении россии
Украина, Россия, США, Антон Силуанов, Джо Байден, Евросоюз, Джон Кирби, Euroclear, G7, Санкции в отношении России
Кирби прокомментировал вопрос об использовании активов России для Украины

Кирби: преждевременно говорить об использовании активов России для Украины

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов РФ для помощи Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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"Пока слишком рано говорить", - ответил он журналистам на вопрос о том, рассматривает ли американская администрация возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
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Кирби добавил, что американская администрация все еще ждет от американского конгресса одобрения запроса президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных денег Киеву.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. Отмечалось, что в последние недели усилились дискуссии по линиям министров финансов, дипломатов и юристов и США оказывают давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию с целью представить стратегию использования активов РФ к 24 февраля 2024 года.
Газета указывала, что до сих пор не решено, сможет ли Украина тратить передаваемые ей российские средства на военные нужды или цели их использования будут ограничены только расходами на восстановление и поддержку экономики.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
При этом в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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УкраинаРоссияСШААнтон СилуановДжо БайденЕвросоюзДжон КирбиEuroclearG7Санкции в отношении России
 
 
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