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Лавров прокомментировал требование ФРГ о конфискации российских активов - РИА Новости, 21.12.2023
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14:27 21.12.2023 (обновлено: 15:11 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/aktivy-1917206517.html
Лавров прокомментировал требование ФРГ о конфискации российских активов
Лавров прокомментировал требование ФРГ о конфискации российских активов - РИА Новости, 21.12.2023
Лавров прокомментировал требование ФРГ о конфискации российских активов
Россия в случае конфискации в ФРГ ее активов не исключает, что может пойти на зеркальные ответные меры, по крайней мере ей "есть что конфисковать в ответ",... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:27
2023-12-21T15:11
германия
россия
санкции в отношении россии
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости. Россия в случае конфискации в ФРГ ее активов не исключает, что может пойти на зеркальные ответные меры, по крайней мере ей "есть что конфисковать в ответ", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее сообщалось, что генпрокуратура ФРГ подала ходатайство в суд о конфискации активов некоего "российского финансового учреждения" на сумму более 720 миллионов евро в рамках подозрений в якобы нарушении эмбарго, что противоречит Закону о внешней торговле и платежах."Сейчас носятся с идеей найти какие-то легальные пути для конфискации российских активов либо, как я понимаю, в качестве первого шага ту прибыль, которую они получают за счет этих активов, конфисковать и направить на Украину. Европейцы все-таки сохранили какие-то признаки уважения своих законов, поэтому медлят с этими решениями. Но, по нашим данным, американцы в закрытых контактах объясняют им как эти законы поменять, чтобы взять все и окончательно своровать. Посмотрим. Министр финансов России Антон Силуанов сегодня комментировал похожую тему и сказал, что в случае, если такая конфискация физически состоится, у нас есть что конфисковать в ответ", - сказал Лавров на пресс-конференции в Тунисе, комментируя требования прокуратуры Германии о конфискации российских активов в пользу немецкого бюджета.
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германия, россия, санкции в отношении россии, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Германия, Россия, Санкции в отношении России, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
Лавров прокомментировал требование ФРГ о конфискации российских активов

Лавров: России есть чем ответить, если Германия конфискует ее активы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости. Россия в случае конфискации в ФРГ ее активов не исключает, что может пойти на зеркальные ответные меры, по крайней мере ей "есть что конфисковать в ответ", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура ФРГ подала ходатайство в суд о конфискации активов некоего "российского финансового учреждения" на сумму более 720 миллионов евро в рамках подозрений в якобы нарушении эмбарго, что противоречит Закону о внешней торговле и платежах.
"Сейчас носятся с идеей найти какие-то легальные пути для конфискации российских активов либо, как я понимаю, в качестве первого шага ту прибыль, которую они получают за счет этих активов, конфисковать и направить на Украину. Европейцы все-таки сохранили какие-то признаки уважения своих законов, поэтому медлят с этими решениями. Но, по нашим данным, американцы в закрытых контактах объясняют им как эти законы поменять, чтобы взять все и окончательно своровать. Посмотрим. Министр финансов России Антон Силуанов сегодня комментировал похожую тему и сказал, что в случае, если такая конфискация физически состоится, у нас есть что конфисковать в ответ", - сказал Лавров на пресс-конференции в Тунисе, комментируя требования прокуратуры Германии о конфискации российских активов в пользу немецкого бюджета.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
МИД сравнил власти Германии с Гринчем из-за запрета на подарки из России
20 декабря, 16:45
 
ГерманияРоссияСанкции в отношении РоссииЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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