https://ria.ru/20231221/aktivy-1917206517.html

Лавров прокомментировал требование ФРГ о конфискации российских активов

Лавров прокомментировал требование ФРГ о конфискации российских активов - РИА Новости, 21.12.2023

Лавров прокомментировал требование ФРГ о конфискации российских активов

Россия в случае конфискации в ФРГ ее активов не исключает, что может пойти на зеркальные ответные меры, по крайней мере ей "есть что конфисковать в ответ",... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:27

2023-12-21T14:27

2023-12-21T15:11

германия

россия

санкции в отношении россии

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости. Россия в случае конфискации в ФРГ ее активов не исключает, что может пойти на зеркальные ответные меры, по крайней мере ей "есть что конфисковать в ответ", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее сообщалось, что генпрокуратура ФРГ подала ходатайство в суд о конфискации активов некоего "российского финансового учреждения" на сумму более 720 миллионов евро в рамках подозрений в якобы нарушении эмбарго, что противоречит Закону о внешней торговле и платежах."Сейчас носятся с идеей найти какие-то легальные пути для конфискации российских активов либо, как я понимаю, в качестве первого шага ту прибыль, которую они получают за счет этих активов, конфисковать и направить на Украину. Европейцы все-таки сохранили какие-то признаки уважения своих законов, поэтому медлят с этими решениями. Но, по нашим данным, американцы в закрытых контактах объясняют им как эти законы поменять, чтобы взять все и окончательно своровать. Посмотрим. Министр финансов России Антон Силуанов сегодня комментировал похожую тему и сказал, что в случае, если такая конфискация физически состоится, у нас есть что конфисковать в ответ", - сказал Лавров на пресс-конференции в Тунисе, комментируя требования прокуратуры Германии о конфискации российских активов в пользу немецкого бюджета.

https://ria.ru/20231220/germaniya-1917013375.html

германия

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Кирилл Волков

германия, россия, санкции в отношении россии, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров