https://ria.ru/20231221/aktivy-1917155401.html

Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов

Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов - РИА Новости, 21.12.2023

Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов

Россия даст ответ на возможное использование доходов от своих замороженных в ЕС активов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:02

2023-12-21T11:02

2023-12-21T12:03

экономика

россия

антон силуанов

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия даст ответ на возможное использование доходов от своих замороженных в ЕС активов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."Если такое решение принимается, абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации", — сказал глава ведомства.Он отметил, что в России есть "достаточно активов" на счетах "С". Среди них обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.Силуанов добавил, что все они находятся в заморозке, "цифры немаленькие", доходы от их использования существенные.Еврокомиссия на прошлой неделе утвердила предложение направить доходы от замороженных активов Банка России на программы по восстановлению Украины.Как сообщал источник в Брюсселе, после заморозки все инвестиции ЦБ аккумулировали на счетах депозитариев. Эти активы начали генерировать большую прибыль, которую нельзя вывести. В Еврокомиссии считают, что так как эти доходы являются прямым следствием введенных санкций, они не принадлежат ни российскому государству, ни депозитариям.После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября депозитарий отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

https://ria.ru/20231129/aktivy-1912620079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, антон силуанов, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии