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Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов - РИА Новости, 21.12.2023
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11:02 21.12.2023 (обновлено: 12:03 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/aktivy-1917155401.html
Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов - РИА Новости, 21.12.2023
Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
Россия даст ответ на возможное использование доходов от своих замороженных в ЕС активов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:02
2023-12-21T12:03
экономика
россия
антон силуанов
евросоюз
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия даст ответ на возможное использование доходов от своих замороженных в ЕС активов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."Если такое решение принимается, абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации", — сказал глава ведомства.Он отметил, что в России есть "достаточно активов" на счетах "С". Среди них обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.Силуанов добавил, что все они находятся в заморозке, "цифры немаленькие", доходы от их использования существенные.Еврокомиссия на прошлой неделе утвердила предложение направить доходы от замороженных активов Банка России на программы по восстановлению Украины.Как сообщал источник в Брюсселе, после заморозки все инвестиции ЦБ аккумулировали на счетах депозитариев. Эти активы начали генерировать большую прибыль, которую нельзя вывести. В Еврокомиссии считают, что так как эти доходы являются прямым следствием введенных санкций, они не принадлежат ни российскому государству, ни депозитариям.После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября депозитарий отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
https://ria.ru/20231129/aktivy-1912620079.html
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экономика, россия, антон силуанов, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Евросоюз, Министерство финансов РФ (Минфин России), Санкции в отношении России
Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов

Силуанов пообещал симметричный ответ при использовании заблокированных активов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия даст ответ на возможное использование доходов от своих замороженных в ЕС активов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
«
"Если такое решение принимается, абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации", — сказал глава ведомства.
Он отметил, что в России есть "достаточно активов" на счетах "С". Среди них обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.
Силуанов добавил, что все они находятся в заморозке, "цифры немаленькие", доходы от их использования существенные.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Россия красиво накажет конфискаторов своих активов
10 ноября, 08:00
Еврокомиссия на прошлой неделе утвердила предложение направить доходы от замороженных активов Банка России на программы по восстановлению Украины.
Как сообщал источник в Брюсселе, после заморозки все инвестиции ЦБ аккумулировали на счетах депозитариев. Эти активы начали генерировать большую прибыль, которую нельзя вывести. В Еврокомиссии считают, что так как эти доходы являются прямым следствием введенных санкций, они не принадлежат ни российскому государству, ни депозитариям.
После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября депозитарий отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановЕвросоюзМинистерство финансов РФ (Минфин России)Санкции в отношении России
 
 
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