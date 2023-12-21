Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
Силуанов пообещал симметричный ответ при использовании заблокированных активов
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия даст ответ на возможное использование доходов от своих замороженных в ЕС активов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Если такое решение принимается, абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации", — сказал глава ведомства.
Он отметил, что в России есть "достаточно активов" на счетах "С". Среди них обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.
Силуанов добавил, что все они находятся в заморозке, "цифры немаленькие", доходы от их использования существенные.
Еврокомиссия на прошлой неделе утвердила предложение направить доходы от замороженных активов Банка России на программы по восстановлению Украины.
Как сообщал источник в Брюсселе, после заморозки все инвестиции ЦБ аккумулировали на счетах депозитариев. Эти активы начали генерировать большую прибыль, которую нельзя вывести. В Еврокомиссии считают, что так как эти доходы являются прямым следствием введенных санкций, они не принадлежат ни российскому государству, ни депозитариям.
После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября депозитарий отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.