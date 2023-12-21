https://ria.ru/20231221/aeroflot-1917146488.html

"Аэрофлот" рассказал, когда начнет продажу билетов в Краснодар

"Аэрофлот" рассказал, когда начнет продажу билетов в Краснодар - РИА Новости, 21.12.2023

"Аэрофлот" рассказал, когда начнет продажу билетов в Краснодар

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" ожидает открытия аэропорта Краснодара для начала полетов туда и после этого сообщит о старте продаж билетов,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:36

2023-12-21T10:36

2023-12-21T10:36

краснодар

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" ожидает открытия аэропорта Краснодара для начала полетов туда и после этого сообщит о старте продаж билетов, сообщили РИА новости в перевозчике. Московский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в сезонном расписании на своем сайте рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря 2023 года. Как убедилось РИА Новости в системе бронирования на сайте авиакомпании, продажи билетов на эти рейсы пока не открыты. "Ждем открытия аэропорта. Как будет информация по открытию – сообщим об открытии продаж билетов", - сообщили в авиакомпании. Собеседник агентства пояснил, что на сайте аэропорта указаны так называемые запрошенные слоты. Проще говоря – срок, в который возможно начало полетов, но не обязательно с крайней указанной даты. Международный аэропорт "Краснодар" 15 декабря провел комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. "Аэрофлот" в тот же день заявил, что готов возобновить полеты между Москвой и Краснодаром и выполнять до четырех ежедневных рейсов в случае открытия аэропорта. Сроки начала возобновления полетов в аэропорт Краснодара не назывались. РИА Новости в четверг запросило комментарии Росавиации по этой теме.

https://ria.ru/20231215/aeroport-1916010206.html

краснодар

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодар, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)