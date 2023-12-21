https://ria.ru/20231221/aeroflot-1917146488.html
"Аэрофлот" рассказал, когда начнет продажу билетов в Краснодар
"Аэрофлот" рассказал, когда начнет продажу билетов в Краснодар - РИА Новости, 21.12.2023
"Аэрофлот" рассказал, когда начнет продажу билетов в Краснодар
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" ожидает открытия аэропорта Краснодара для начала полетов туда и после этого сообщит о старте продаж билетов,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:36
2023-12-21T10:36
2023-12-21T10:36
краснодар
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204059_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_f944c4eb6216b604b32bdd4661a4ce68.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" ожидает открытия аэропорта Краснодара для начала полетов туда и после этого сообщит о старте продаж билетов, сообщили РИА новости в перевозчике. Московский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в сезонном расписании на своем сайте рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря 2023 года. Как убедилось РИА Новости в системе бронирования на сайте авиакомпании, продажи билетов на эти рейсы пока не открыты. "Ждем открытия аэропорта. Как будет информация по открытию – сообщим об открытии продаж билетов", - сообщили в авиакомпании. Собеседник агентства пояснил, что на сайте аэропорта указаны так называемые запрошенные слоты. Проще говоря – срок, в который возможно начало полетов, но не обязательно с крайней указанной даты. Международный аэропорт "Краснодар" 15 декабря провел комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. "Аэрофлот" в тот же день заявил, что готов возобновить полеты между Москвой и Краснодаром и выполнять до четырех ежедневных рейсов в случае открытия аэропорта. Сроки начала возобновления полетов в аэропорт Краснодара не назывались. РИА Новости в четверг запросило комментарии Росавиации по этой теме.
https://ria.ru/20231215/aeroport-1916010206.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204059_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_296265937a503d5cd784b7fd3016d8f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Краснодар, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Аэрофлот" рассказал, когда начнет продажу билетов в Краснодар
"Аэрофлот" ждет открытия аэропорта Краснодара и затем сообщит о продаже билетов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" ожидает открытия аэропорта Краснодара для начала полетов туда и после этого сообщит о старте продаж билетов, сообщили РИА новости в перевозчике.
Московский аэропорт "Шереметьево
" опубликовал в сезонном расписании на своем сайте рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря 2023 года. Как убедилось РИА Новости в системе бронирования на сайте авиакомпании, продажи билетов на эти рейсы пока не открыты.
"Ждем открытия аэропорта. Как будет информация по открытию – сообщим об открытии продаж билетов", - сообщили в авиакомпании.
Собеседник агентства пояснил, что на сайте аэропорта указаны так называемые запрошенные слоты. Проще говоря – срок, в который возможно начало полетов, но не обязательно с крайней указанной даты.
Директор аэропорта в Краснодаре подтвердил готовность к возможному открытию
Международный аэропорт "Краснодар" 15 декабря провел комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. "Аэрофлот" в тот же день заявил, что готов возобновить полеты между Москвой
и Краснодаром и выполнять до четырех ежедневных рейсов в случае открытия аэропорта.
Сроки начала возобновления полетов в аэропорт Краснодара не назывались. РИА Новости в четверг запросило комментарии Росавиации
по этой теме.