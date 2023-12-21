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Суд приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима
Суд приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима - РИА Новости, 22.12.2023
Суд приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима
Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве и... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-21T19:38
2023-12-21T19:38
2023-12-22T00:33
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщил корреспондент РИА Новости."Назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей", — огласила приговор председатель коллегии Вероника Сиратегян.Кроме того, суд лишил Абызова ордена Дружбы, а также ограничил его свободу на три года после отбытия срока.Абызов занимал пост министра по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018-го, когда эту должность упразднили. Его задержали в марте 2019 года, с тех пор бывший министр находится в СИЗО. Вместе с ним по этому делу проходили 11 фигурантов, включая:Суд назначил нескольким фигурантам реальные сроки от пяти до двенадцати лет лишения свободы со штрафами на суммы от двух до восьмидесяти миллионов рублей. Яну Балан и Оксану Роженкову освободили в зале суда, назначив им штрафы по четыре миллиона рублей. При этом суд оставил под домашним арестом Екатерину Заяц и Олега Серебренникова до вступления приговора в законную силу.По данным следствия, в 2012-2018 годах преступное сообщество похитило четыре миллиарда рублей у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС. Кроме того, фигурантам вменили незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческий подкуп и отмывание денег и активов.По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскали 32,5 миллиарда рублей, причем двадцать миллиардов он заплатил из своих средств, о чем стало известно во время судебных разбирательств.Сам Абызов в последнем слове просил снять арест с имущества других фигурантов, настаивая на том, что это "его война". Кроме того, он просил суд отпустить женщин, которые находятся в СИЗО, кроме Заяц. Он указывал на противоречия в обвинении, утверждая, что не мог украсть у себя деньги, так как на момент сделок был бенефициарным владельцем "Сибэко" и "РЭС" на 95,5 процента.Абызов и другие десять фигурантов вину не признали, в мошенничестве и коммерческом подкупе. сознался лишь бывший гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Обвинение также просило суд удовлетворить в полном объеме гражданский иск в пользу компании РЭС и взыскать с фигурантов солидарно полтора миллиарда рублей.
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россия, происшествия, михаил абызов, москва, открытое правительство, генеральная прокуратура рф, дело экс-министра абызова
Россия, Происшествия, Михаил Абызов, Москва, Открытое правительство, Генеральная прокуратура РФ, Дело экс-министра Абызова
Суд приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима
Экс-министра Абызова осудили на 12 лет колонии строгого режима за мошенничество
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей", — огласила приговор председатель коллегии Вероника Сиратегян.
Кроме того, суд лишил Абызова ордена Дружбы, а также ограничил его свободу на три года после отбытия срока.
Абызов занимал пост министра по координации деятельности Открытого правительства
с мая 2012 года по май 2018-го, когда эту должность упразднили. Его задержали в марте 2019 года, с тех пор бывший министр находится в СИЗО. Вместе с ним по этому делу проходили 11 фигурантов, включая:
- Николая Степанова;
- Максима Русакова;
- Сергея Ильичева;
- Александра Пелипасова;
- Галину Фрайденберг;
- Инну Пикалову;
- Екатерину Заяц;
- Олега Серебренникова;
- Руслана Власова;
- Оксану Роженкову;
- Яну Балан.
Суд назначил нескольким фигурантам реальные сроки от пяти до двенадцати лет лишения свободы со штрафами на суммы от двух до восьмидесяти миллионов рублей. Яну Балан и Оксану Роженкову освободили в зале суда, назначив им штрафы по четыре миллиона рублей. При этом суд оставил под домашним арестом Екатерину Заяц и Олега Серебренникова до вступления приговора в законную силу.
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По данным следствия, в 2012-2018 годах преступное сообщество похитило четыре миллиарда рублей у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС. Кроме того, фигурантам вменили незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческий подкуп и отмывание денег и активов.
По антикоррупционному иску Генпрокуратуры
с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскали 32,5 миллиарда рублей, причем двадцать миллиардов он заплатил из своих средств, о чем стало известно во время судебных разбирательств.
Сам Абызов в последнем слове просил снять арест с имущества других фигурантов, настаивая на том, что это "его война". Кроме того, он просил суд отпустить женщин, которые находятся в СИЗО, кроме Заяц. Он указывал на противоречия в обвинении, утверждая, что не мог украсть у себя деньги, так как на момент сделок был бенефициарным владельцем "Сибэко" и "РЭС" на 95,5 процента.
Абызов и другие десять фигурантов вину не признали, в мошенничестве и коммерческом подкупе. сознался лишь бывший гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Обвинение также просило суд удовлетворить в полном объеме гражданский иск в пользу компании РЭС и взыскать с фигурантов солидарно полтора миллиарда рублей.
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