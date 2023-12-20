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Пакистан в ноябре впервые купил российское зерно за дирхамы ОАЭ - РИА Новости, 20.12.2023
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05:11 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/zerno-1916851482.html
Пакистан в ноябре впервые купил российское зерно за дирхамы ОАЭ
Пакистан в ноябре впервые купил российское зерно за дирхамы ОАЭ - РИА Новости, 20.12.2023
Пакистан в ноябре впервые купил российское зерно за дирхамы ОАЭ
Пакистан за 2023 год получил из России рекордные 1,4 миллиона тонн зерна, при этом ноябрьский импорт впервые был оплачен в дирхамах ОАЭ, а не долларах, следует... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T05:11
2023-12-20T05:11
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пакистан за 2023 год получил из России рекордные 1,4 миллиона тонн зерна, при этом ноябрьский импорт впервые был оплачен в дирхамах ОАЭ, а не долларах, следует из анализа РИА Новости данных пакистанского правительства. Так, Пакистан в конце осени импортировал из России 377,2 тысячи тонн пшеницы примерно на 10,6 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы - почти 82% - была оплачена в дирхамах, что стало первым таким случаем для взаимной зерновой торговли двух стран. В целом Россия в 2023 году поставила Пакистану рекордный объем зерна - почти 1,4 миллиона тонн против 294 тысяч тонн в прошлом году. До этого, согласно доступным данным двух стран, рекордный по поставкам был 2020 год - тогда пакистанские компании приобрели 1,2 миллиона тонн российского зерна. Зерно стало очередным товаром в процессе дедолларизации торговли двух стран: например, в сентябре была первая поставка нефти за китайские юани, а весь этот год за дирхамы продается уголь. Также в этих валютах идет торговля продовольствием, химикатами и удобрениями.
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пакистан, россия, оаэ, экономика
Пакистан, Россия, ОАЭ, Экономика
Пакистан в ноябре впервые купил российское зерно за дирхамы ОАЭ

Пакистан в ноябре оплатил зерно из России в дирхамах ОАЭ, а не в долларах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пакистан за 2023 год получил из России рекордные 1,4 миллиона тонн зерна, при этом ноябрьский импорт впервые был оплачен в дирхамах ОАЭ, а не долларах, следует из анализа РИА Новости данных пакистанского правительства.
Так, Пакистан в конце осени импортировал из России 377,2 тысячи тонн пшеницы примерно на 10,6 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы - почти 82% - была оплачена в дирхамах, что стало первым таким случаем для взаимной зерновой торговли двух стран.
В целом Россия в 2023 году поставила Пакистану рекордный объем зерна - почти 1,4 миллиона тонн против 294 тысяч тонн в прошлом году. До этого, согласно доступным данным двух стран, рекордный по поставкам был 2020 год - тогда пакистанские компании приобрели 1,2 миллиона тонн российского зерна.
Зерно стало очередным товаром в процессе дедолларизации торговли двух стран: например, в сентябре была первая поставка нефти за китайские юани, а весь этот год за дирхамы продается уголь. Также в этих валютах идет торговля продовольствием, химикатами и удобрениями.
Рабочий в зернохранилище - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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14 декабря, 15:52
 
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