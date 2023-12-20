https://ria.ru/20231220/zemletryasenie-1916987145.html

В Перу произошло землетрясение

В Перу произошло землетрясение - РИА Новости, 20.12.2023

В Перу произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Перу, сообщили сейсмологи страны. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:24

2023-12-20T15:24

2023-12-20T15:34

в мире

перу

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Перу, сообщили сейсмологи страны.Землетрясение было зафиксировано в 07.11 по местному времени (15.26 мск). Эпицентр располагался в 31 километре к западу от города Аплао. Очаг землетрясения залегал на глубине 99 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20231220/zemletryasenie-1916985080.html

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в мире, перу