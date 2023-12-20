https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916911960.html
В Совфеде считают, что Зеленский боится переговоров с Россией
В Совфеде считают, что Зеленский боится переговоров с Россией - РИА Новости, 20.12.2023
В Совфеде считают, что Зеленский боится переговоров с Россией
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что нежелание Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией является РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:19
2023-12-20T12:19
2023-12-20T12:19
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
россия
сергей цеков
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что нежелание Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией является отговорками, на самом деле им движет страх лишиться западной поддержки и денег. Ранее Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален. "Все это отговорки и несерьезные аргументы. Зеленский боится прекращения военного конфликта и возвращения мира на Украину. Для него это будет означать личный проигрыш в части лишения западной поддержки и денег", - сказал Цеков РИА Новости. По его мнению, Зеленскому стоит не дурачить украинский народ словами об актуальности тех или иных переговоров, а сказать начистоту истинную причину своих заявлений. "Зеленский понимает, что может лишиться хорошего источника заработка на военном конфликте, а судьба и чаяния украинского народа и тем более национальные интересы самой Украины его волнуют в последнюю очередь", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916893882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, россия, сергей цеков, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ
В Совфеде считают, что Зеленский боится переговоров с Россией
Цеков: Зеленский боится лишиться поддержки с Запада из-за переговоров с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что нежелание Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией является отговорками, на самом деле им движет страх лишиться западной поддержки и денег.
Ранее Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален.
"Все это отговорки и несерьезные аргументы. Зеленский боится прекращения военного конфликта и возвращения мира на Украину. Для него это будет означать личный проигрыш в части лишения западной поддержки и денег", - сказал Цеков РИА Новости. По его мнению, Зеленскому стоит не дурачить украинский народ словами об актуальности тех или иных переговоров, а сказать начистоту истинную причину своих заявлений.
"Зеленский понимает, что может лишиться хорошего источника заработка на военном конфликте, а судьба и чаяния украинского народа и тем более национальные интересы самой Украины
его волнуют в последнюю очередь", - подчеркнул сенатор.
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