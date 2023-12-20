https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916911960.html

В Совфеде считают, что Зеленский боится переговоров с Россией

В Совфеде считают, что Зеленский боится переговоров с Россией - РИА Новости, 20.12.2023

В Совфеде считают, что Зеленский боится переговоров с Россией

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что нежелание Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией является РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:19

2023-12-20T12:19

2023-12-20T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

россия

сергей цеков

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что нежелание Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией является отговорками, на самом деле им движет страх лишиться западной поддержки и денег. Ранее Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален. "Все это отговорки и несерьезные аргументы. Зеленский боится прекращения военного конфликта и возвращения мира на Украину. Для него это будет означать личный проигрыш в части лишения западной поддержки и денег", - сказал Цеков РИА Новости. По его мнению, Зеленскому стоит не дурачить украинский народ словами об актуальности тех или иных переговоров, а сказать начистоту истинную причину своих заявлений. "Зеленский понимает, что может лишиться хорошего источника заработка на военном конфликте, а судьба и чаяния украинского народа и тем более национальные интересы самой Украины его волнуют в последнюю очередь", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916893882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, россия, сергей цеков, совет федерации рф