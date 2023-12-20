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В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам
В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам - РИА Новости, 20.12.2023
В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам
Неготовность Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию украинского конфликта ожидаема, так как он полностью зависит от "воли западных хозяев", заявил РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:28
2023-12-20T11:28
2023-12-20T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
госдума рф
дмитрий белик
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владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Неготовность Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию украинского конфликта ожидаема, так как он полностью зависит от "воли западных хозяев", заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален. "Неготовность Зеленского к переговорам ожидаема. Он в очередной раз публично признался в своей полной несамостоятельности как глава государства и зависимости от воли западных хозяев. Он постоянно говорит об американских или европейских форматах, но еще ни разу не сказал об украинских интересах", - сказал Белик. По его словам, Зеленский сегодня является "правителем без территорий". "Зеленский демонстрирует всему миру, как себя ведет несамостоятельная фигура в чужой игре. Среди ферзей и королей Зеленскому на Западе отвели почетное место пешки, но забыли напомнить, что путь пешки к фигурам премиум-класса тернист и опасен", - подчеркнул депутат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, госдума рф, дмитрий белик, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Белик, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам
Депутат Белик назвал неготовность Зеленского к переговорам ожидаемой
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Неготовность Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию украинского конфликта ожидаема, так как он полностью зависит от "воли западных хозяев", заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией
по урегулированию конфликта сейчас не актуален.
"Неготовность Зеленского к переговорам ожидаема. Он в очередной раз публично признался в своей полной несамостоятельности как глава государства и зависимости от воли западных хозяев. Он постоянно говорит об американских или европейских форматах, но еще ни разу не сказал об украинских интересах", - сказал Белик.
По его словам, Зеленский сегодня является "правителем без территорий". "Зеленский демонстрирует всему миру, как себя ведет несамостоятельная фигура в чужой игре. Среди ферзей и королей Зеленскому на Западе отвели почетное место пешки, но забыли напомнить, что путь пешки к фигурам премиум-класса тернист и опасен", - подчеркнул депутат.
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