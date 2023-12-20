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В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам - РИА Новости, 20.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916893882.html
В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам
В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам - РИА Новости, 20.12.2023
В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам
Неготовность Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию украинского конфликта ожидаема, так как он полностью зависит от "воли западных хозяев", заявил РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:28
2023-12-20T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
госдума рф
дмитрий белик
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Неготовность Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию украинского конфликта ожидаема, так как он полностью зависит от "воли западных хозяев", заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален. "Неготовность Зеленского к переговорам ожидаема. Он в очередной раз публично признался в своей полной несамостоятельности как глава государства и зависимости от воли западных хозяев. Он постоянно говорит об американских или европейских форматах, но еще ни разу не сказал об украинских интересах", - сказал Белик. По его словам, Зеленский сегодня является "правителем без территорий". "Зеленский демонстрирует всему миру, как себя ведет несамостоятельная фигура в чужой игре. Среди ферзей и королей Зеленскому на Западе отвели почетное место пешки, но забыли напомнить, что путь пешки к фигурам премиум-класса тернист и опасен", - подчеркнул депутат.
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в мире, россия, госдума рф, дмитрий белик, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Белик, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам

Депутат Белик назвал неготовность Зеленского к переговорам ожидаемой

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Неготовность Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию украинского конфликта ожидаема, так как он полностью зависит от "воли западных хозяев", заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален.
"Неготовность Зеленского к переговорам ожидаема. Он в очередной раз публично признался в своей полной несамостоятельности как глава государства и зависимости от воли западных хозяев. Он постоянно говорит об американских или европейских форматах, но еще ни разу не сказал об украинских интересах", - сказал Белик.
По его словам, Зеленский сегодня является "правителем без территорий". "Зеленский демонстрирует всему миру, как себя ведет несамостоятельная фигура в чужой игре. Среди ферзей и королей Зеленскому на Западе отвели почетное место пешки, но забыли напомнить, что путь пешки к фигурам премиум-класса тернист и опасен", - подчеркнул депутат.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Владимир Сальдо: переговоры с Украиной возможны только на наших условиях
18 декабря, 12:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГосдума РФДмитрий БеликУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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