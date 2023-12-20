https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916893882.html

В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам

В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам - РИА Новости, 20.12.2023

В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам

Неготовность Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию украинского конфликта ожидаема, так как он полностью зависит от "воли западных хозяев", заявил РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:28

2023-12-20T11:28

2023-12-20T11:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

госдума рф

дмитрий белик

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d1bb1191ad8fd1e300aeadb4c7bcb7b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Неготовность Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию украинского конфликта ожидаема, так как он полностью зависит от "воли западных хозяев", заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален. "Неготовность Зеленского к переговорам ожидаема. Он в очередной раз публично признался в своей полной несамостоятельности как глава государства и зависимости от воли западных хозяев. Он постоянно говорит об американских или европейских форматах, но еще ни разу не сказал об украинских интересах", - сказал Белик. По его словам, Зеленский сегодня является "правителем без территорий". "Зеленский демонстрирует всему миру, как себя ведет несамостоятельная фигура в чужой игре. Среди ферзей и королей Зеленскому на Западе отвели почетное место пешки, но забыли напомнить, что путь пешки к фигурам премиум-класса тернист и опасен", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20231218/saldo-1916436405.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, госдума рф, дмитрий белик, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр