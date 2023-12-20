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Зеленский дерзко высказался о помощи от Шольца - РИА Новости, 20.12.2023
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01:41 20.12.2023 (обновлено: 06:36 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916842033.html
Зеленский дерзко высказался о помощи от Шольца
Зеленский дерзко высказался о помощи от Шольца - РИА Новости, 20.12.2023
Зеленский дерзко высказался о помощи от Шольца
Украина будет оценивать помощь от Германии по реальным шагам, а не только по словам поддержки, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T01:41
2023-12-20T06:36
в мире
украина
германия
владимир зеленский
олаф шольц
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Украина будет оценивать помощь от Германии по реальным шагам, а не только по словам поддержки, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.В ходе мероприятия журналист немецкого издания Der Spiegel спросил Зеленского, верит ли он заявлениям, в том числе от канцлера ФРГ Олафа Шольца, о готовности поддерживать Украину "до конца"."Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари, все вместе. Я хочу поблагодарить только (немецкое. – ред.) общество и его за то, что вы это сделали. Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам", - заявил Зеленский.Как говорится в опубликованном ранее заявлении пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на 550 миллионов евро в связи с корректировкой бюджетных планов.При этом, утверждается, что немецкое правительство готово будет в 2024 году прибегать к особым мерам в случае, если поддержка Киева потребует значительных расходов сверх запланированных в бюджете.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916748149.html
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в мире, украина, германия, владимир зеленский, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц
Зеленский дерзко высказался о помощи от Шольца

Зеленский заявил, что оценит поддержку Украины Германией по реальным делам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Украина будет оценивать помощь от Германии по реальным шагам, а не только по словам поддержки, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.
В ходе мероприятия журналист немецкого издания Der Spiegel спросил Зеленского, верит ли он заявлениям, в том числе от канцлера ФРГ Олафа Шольца, о готовности поддерживать Украину "до конца".
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Вице-канцлер ФРГ призвал быть готовыми к увеличению расходов на Украину
Вчера, 16:19
"Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари, все вместе. Я хочу поблагодарить только (немецкое. – ред.) общество и его за то, что вы это сделали. Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам", - заявил Зеленский.
Как говорится в опубликованном ранее заявлении пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на 550 миллионов евро в связи с корректировкой бюджетных планов.
При этом, утверждается, что немецкое правительство готово будет в 2024 году прибегать к особым мерам в случае, если поддержка Киева потребует значительных расходов сверх запланированных в бюджете.
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Лидер демократов: Сенату не удалось согласовать сделку для помощи Украине
Вчера, 22:54
 
В миреУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийОлаф Шольц
 
 
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