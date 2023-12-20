https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916842033.html

Зеленский дерзко высказался о помощи от Шольца

Зеленский дерзко высказался о помощи от Шольца - РИА Новости, 20.12.2023

Зеленский дерзко высказался о помощи от Шольца

Украина будет оценивать помощь от Германии по реальным шагам, а не только по словам поддержки, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T01:41

2023-12-20T01:41

2023-12-20T06:36

в мире

украина

германия

владимир зеленский

олаф шольц

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Украина будет оценивать помощь от Германии по реальным шагам, а не только по словам поддержки, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.В ходе мероприятия журналист немецкого издания Der Spiegel спросил Зеленского, верит ли он заявлениям, в том числе от канцлера ФРГ Олафа Шольца, о готовности поддерживать Украину "до конца"."Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари, все вместе. Я хочу поблагодарить только (немецкое. – ред.) общество и его за то, что вы это сделали. Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам", - заявил Зеленский.Как говорится в опубликованном ранее заявлении пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на 550 миллионов евро в связи с корректировкой бюджетных планов.При этом, утверждается, что немецкое правительство готово будет в 2024 году прибегать к особым мерам в случае, если поддержка Киева потребует значительных расходов сверх запланированных в бюджете.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916748149.html

https://ria.ru/20231219/pomosch-1916830850.html

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в мире, украина, германия, владимир зеленский, олаф шольц